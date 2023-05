P. L.;

Európai Parlament;ellenőrzés;Deutsch Tamás;nyomásgyakorlás;

2023-05-17 18:17:00

Deutsch Tamás már megüzente, hogy nem oszt, nem szoroz az EP költségvetési ellenőrző bizottságának „politikai nyomásgyakorlása”

A fideszes politikus megdönthetetlen ellenérvek tárházát dobta be a költségvetési ellenőrzés témájában: háborúba préselés, gyermekvédelem, migránssimogatás, gender, Gyurcsány.

Brüsszel politikai nyomásgyakorlásának részeként értékelte az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának budapesti látogatását Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján az MTI szerint. Azt is közölte, hogy a testület nem felettes szerve Magyarországnak, így nem oszt, nem szoroz, mit csinál.

Deustch Tamás megbotránkozva kifejtette, hogy a bizottság az EU-ban példátlan módon 2010 óta már harmadik alkalommal vizsgálódott Budapesten, és most is a „politikai nyomásgyakorlás” fokozása érdekében jöttek, hogy Magyarországot bele lehessen kényszeríteni, „préselni” az ukrajnai háborúba. Emellett – folytatta – Brüsszelnek az sem tetszik, hogy a Magyarország polgárai népszavazáson mondtak nemet az illegális migrációra, illetve, hogy Magyarország egy „nagyon szigorú gyermekvédelmi törvénycsomagot” fogadott el, nemet mondva a kiskorú gyermekek szexualizálására. Ezzel szemben Brüsszel „migránssimogató” álláspontot vár el a tagországoktól, a „genderideológiai őrületet” pedig követendő magatartássá, normalitássá tenné Európában.

„Mi ezzel szemben azt mondjuk: no war, no migration, no gender. Ebből nem vagyunk hajlandóak engedni” – magyarázta (Orbán Viktorhoz hasonlóan ő sem zavartatta magát azon, hogy a „no gender” kifejezés éppenséggel azt jelenti, hogy „nem a nemekre”, vagyis lényegében gendersemlegességet deklarál – a szerk.).

Deutsch Tamás jelezte, hogy az Európai Parlament és annak egyetlen szakbizottsága sem felettes szerve Magyarországnak, nem egy hatóság, amelyik kötelező érvényű döntéseket hoz. Ezért nem fogadják el azt az eljárást, amelynek során Brüsszelből ideutaznak más országok európai parlamenti képviselői, és „elmondják, hogy a magyar polgároknak, mit hogyan kéne csinálni”. Hozzátette, „több tiszteletet” várnak el az Európai Parlament valamennyi tagjától, így a költségvetési ellenőrző bizottságának tagjaitól is. Majd közölte azt is, hogy nem oszt, nem szoroz, amit a bizottság „politikai nyomásgyakorlása” keretében csinált. Szerinte az elmúlt napok tapasztalata is az, hogy a tagokat nem érdeklik a „tények”. A magyarokat pedig nem érdeklik a bizottság hazugságai, csúsztatásai, vádaskodásai – vádaskodott. „Ennek a politikai akciónak a lufija ma a zárósajtótájékoztatón ismét kipukkadt” – tette hozzá.

Egyébként mindezen okfejtés elég szórakoztató annak fényében, hogy még 2019-ben Deutsch Tamást megválasztották az uniós parlamenti Költségvetési Elenőrző Bizottság negyedik alelnökének. Igaz, azóta már nem szerepel a tagok hivatalos listájában.

Végezetül a fideszes politikusnak egy kis hátra mutogatásra is maradt kapacitása: Deutsch elmondása szerint 2004 és 2010 között, amikor az „európai baloldal elvtársai”, a magyar baloldal volt kormányon, az EU egyetlen szakbizottsága sem vizsgálódott Magyarországon, holott brutális korrupciós ügyek voltak ebben az időszakban, így például a 4-es metró botránya, ahol az EU csalás elleni hivatal 160 milliárd forintot ellopását állapította meg. Hozzátette, az emberi jogi helyzetet sem tartották megvizsgálandónak ebben az időszakban, pedig 2006-ban rendőrterror tombolt Budapest utcáin.