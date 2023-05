M.A.;

MÁV;feljelentés;Demokratikus Koalíció;Mészáros Lőrinc;vasútépítés;

2023-05-19 14:05:00

Feljelentik Mészáros cégét, miután már a MÁV is kifogásolta a vasúti beruházását

A DK szerint „már a vasat is kilopják a vasbetonból Orbán Viktor barátai”.

„Feljelentést teszünk, mert már a vasat is kilopják a vasbetonból Orbán Viktor barátai” – közölte a DK, arra reagálva, hogy a Szabad Európa nemrég megtudta, a MÁV hosszan sorolja műszaki és minőségi kifogásait Mészáros Lőrinc cégével szemben az R-KORD Kft. által végzett GSM-R vasúti fejlesztés ügyében.

A párt közleményében azt írta,

Csütörtökön lapunk is beszámolt arról: két, a Szabad Európa birtokába jutott levél szerint a MÁV hosszan sorolja műszaki és minőségi kifogásait Mészáros Lőrinc cégével szemben, és már az Építési Minisztérium is szóvá tette ezt az R-KORD-nak. A vasúttársaság összesen 19 pontban foglalja össze észrevételeit a GSMR2 nevű vasúti fejlesztési program Mezőzombor–Miskolc, Miskolc–Füzesabony és Hatvan–Füzesabony vasúti pályaszakaszon tapasztalt hiányosságokat. Bár a levél csak a MÁV Miskolci Területi Igazgatósága által tapasztalt hiányosságokról szól, a Szabad Európa információi szerint más igazgatóságok területén is bőven előfordulnak hasonló „nem megfelelőségek”.