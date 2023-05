M.A.;

beruházás;MÁV;balesetveszély;Mészáros Lőrinc;R-Kord Kft.;

2023-05-18 09:03:00

Balesetveszélyes körülmények, követhetetlen kivitelezések – A MÁV-nak sem tetszik Mészáros Lőrinc cégének vasúti beruházása

Tizenkilenc pontban sorolják műszaki és minőségi kifogásaikat, már az Építési Minisztérium is szóvá tette ezt az R-KORD-nak.

Sok esetben kihagyták a vasat a vasbetonból az R-KORD Kft. által végzett GSM-R vasúti fejlesztés során, máshol balestveszélyes körülmények, veszélyes hulladék maradt az építkezés után – tudta meg a Szabad Európa több forrásból. Két, a portál birtokába jutott levél szerint a MÁV hosszan sorolja műszaki és minőségi kifogásait Mészáros Lőrinc cégével szemben, és már az Építési Minisztérium is szóvá tette ezt az R-KORD-nak.

Az egyik levélben, amit az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) vasúti beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkára, Kikina Artúr írt az R-KORD Kft., valamint a konzorciumi partner I-Cell Mobilsoft Zrt. vezetőinek, a cikk szerint az áll: „kérem a Tisztelt Vállalkozót, hogy a mellékelt üzemeltetői levélben felsoroltak – a levél kézhezvételétől számítottan, de legfeljebb tíz napon belül – vizsgálatát kezdje meg, és minden hiányosságot pótoljon, javítson”. Az április 11-én kelt levélben a MÁV (az idézetben szereplő üzemeltető kifejezés az állami vasúttársaságot takarja) egy korábbi, március 8-án kelt levelére hivatkoznak.

A szintén a portál birtokában lévő, a MÁV technológiai és rendszerfejlesztési osztályvezetője, valamint infrastruktúra-fejlesztési igazgatója által jegyzett dokumentum szerint

Bár a levél csak a MÁV Miskolci Területi Igazgatósága által tapasztalt hiányosságokról szól, a Szabad Európa információi szerint más igazgatóságok területén is bőven előfordulnak hasonló „nem megfelelőségek”.

Ebben a levélben több esetben is hivatkoznak a technológiai utasítások be nem tartására, az előírt kivitelezési tervek hiányára vagy az ezektől való eltérésre, a szintén több esetben hiányos dokumentációkra. A konkrét kifogások között szerepel, hogy a földbe elhelyezett kábelek nyomvonala több helyen eltér a jóváhagyott kiviteli tervtől, ráadásul az úgynevezett markerek is több esetben hiányoznak (a marker egy olyan jeladó, amelynek segítségével egy műszerrel könnyen követni lehet a földfelszínről is a több mint egy méter mélyen futó kábeleket, így ha valahol esetleg meghibásodás történik, lokalizálni lehet).

Szerepel a MÁV kifogásai között az is, hogy az R-KORD a kivitelezés során

Azt is szóvá teszi a MÁV, hogy

Pluszforrás az elszállt költségekre

A portál felidézi, hogy a GSM-R keretében az eredeti tervek szerint összesen 2225 kilométernyi hazai vasútvonal mentén épülne ki korszerű informatikai és hírközlési rendszer. A program első üteme már megvalósult, ennek során 125 távközlési átjátszótornyot építettek és ezer kilométeres nagyságrendben fektettek optikai kábeleket a vasútvonalak mellett. A második ütemre 2018-ban írták ki a közbeszerzést, amelyet a Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozó R-Kord Kft. nyert el konzorciumban. A közbeszerzés értéke 58,8 milliárd forint. Az R-Kord Kft. korábban az Építési Minisztériumhoz fordult arra hivatkozva, hogy elszálltak a költségei. Február 6-án a kormány egy nem nyilvános határozattal arról döntött, hogy 17 milliárd forint értékben juttathatnak pluszforrást a beruházásra, amit ráadásul ki is vennének az Európai Unió által finanszírozott Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból, helyette magyar költségvetési pénzből finanszíroznának.