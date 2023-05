Batka Zoltán;

korrupció;feljelentés;végrehajtó;Völner Pál;Hadházy Ákos;Schadl György;

2023-05-20 17:01:00

Súlyos korrupciógyanút sejtet a Hadházy Ákos által közzétett bírósági végrehajtói levél, feljelentés mégsem történt

Meglepő módon eddig egyetlen érintett sem jelezte, hogy feljelentést tett volna annak a körlevélnek az ügyében, amelyet a napokban Hadházy Ákos független képviselő tett közzé.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) tagjainak küldött, súlyos korrupciógyanút sejtető levél – amelyet az igazságügyi tárca államtitkára, illetve már nyilvánosságára hozatala előtti napon a végrehajtói kar is hamisítványnak nevezett – arról szólt, hogy a minisztériummal állítólag előre egyeztették a tisztújításra készülő szervezet új elnökségének névsorát, mondván, hogy rájuk kell majd egységesen szavazni.

Az MVBK azt írta szeretnék felhívni a tisztelt tagság figyelmét arra, hogy a levélben hamis információk szerepelnek. A Hadházy Ákos által megszerzett és a Facebookon közzétett körlevélen a végrehajtó Petris Csaba állítólagos saját kezű szignója szerepel (vagy valakik az ő nevét felhasználva, szignóját hamisítva írták alá a szöveget).

Megkerestük az ügyben a tárcát, hogy pontosan mi a hamisított rész: a szignó vagy a levél tartalma, illetve tesznek-e feljelentést. Erre csütörtökön annyit közöltek, hogy megvizsgálják a feljelentés lehetőségét, ám arról nincs hír, hogy ezt megtették volna. Nem reagált a végrehajtói kart felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága arra, hogy tesznek-e feljelentést, dacára annak, hogy a hatóság is idézte a végrehajtói kar közleményét, miszerint a levélben „hamis információk szerepelnek.” Itt sem derült ki, hogy pontosan mi a hamis a levélből.

A Hadházy Ákos által közzétett levélben egyébként az egyértelműség kedvéért sorba is szedték, hogy a minisztérium és a hatóság kiket látna szívesen a kari vezetői posztokon és a nevek mellé zárójelben odaírták, hogy ki kinek a kádere. Így – állítólag – két jelölt az SZTFH-elnök Biró Marcell bizalmát élvezi, másik kettő a végrehajtói kar jelenlegi titkárságvezetőjéét, egy pedig – a szövegből ítélve az, akit elnöknek szánnak – Varga Judit miniszter emberének tartanak. Túl azon, hogy a „Petris Csaba” nevével szignált körlevél nyíltan arra kéri a végrehajtókat, hogy csak színjáték legyen a szavazás, a tartalma felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját is. Megkerestük az ügyben Petris Csabát is, de ő sem reagált.

A végrehajtói kar tisztújítására azért van szükség, mert nemrég, április végén lemondott a már csaknem másfél éve előzetesben ülő Schadl György korábbi elnök és a szervezet elnöksége is.