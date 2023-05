M.A.;

bíróság;Schadl György;

2023-05-18 12:09:00

Schadl György felesége szerint nem is akarták eltüntetni az ékszereket, csak meghibásodott a széf

Azt állítja, attól félt, hogy betörnek hozzájuk, ezért döntöttek úgy apósával, hogy trezort bérelnek. Jelezte: nem kívánnak részt venni a további tárgyalásokon.

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar minap lemondott elnökének keddi kihallgatása után nem a másik főszereplő, vagyis Völner Pál volt igazságügyi államtitkár meghallgatásával folytatódott az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének büntetőpere. Csütörtökön Schadl György felesége, Schadl-Baranyai Helga és a volt karelnök édesapja állt a bíróság elé, a tizenheted- és tizennyolcadrendű vádlottként különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás ellen a vád – írja a 24.hu.

A végrehajtók volt elnöke a vádhatóság szerint a börtönrácsok mögül próbált meg gondoskodni csaknem 110 millió forint értékű ékszer és luxusóra elrejtéséről.

Schadl György elfogása után a házaspárnál 2021 novemberében tartottak házkutatást. Otthonuk átkutatása során a hálószobájukban található páncélszekrényből és egyéb berendezési tárgyakból ékszerek és órák kerültek elő. Ezeket akkor nem foglalták le a nyomozók, mert az eljárás akkori szakaszában erre nem volt lehetőség. A vagyont csak november végétől kezdte el zár alá venni a Készenléti Rendőrség irányítása alatt álló Vagyon-visszaszerzési Hivatal. Az egymás után lefoglalt értéktárgyakról Schadl György is értesült a börtönben, mert az intézkedésről szóló határozatokat neki is postázták. A vádak szerint Schadl György – a letartóztatása idején számára biztosított – telefonon megkérte a feleségét és rajta keresztül az apját, hogy egy bankfiókban béreljenek széfet, és ott helyezzék el a korábban le nem foglalt órákat és ékszereket.

A vádirat szerint Schadl György felesége és apja – tudva arról, hogy az órák és ékszerek büntetendő cselekményből származnak – eleget tettek a kérésnek: egy Bartók Béla úti bankfiókban széfet béreltek, amelyben elhelyezték a csaknem 110 millió forint értékű ékszert és luxusórát. A trezort Schadl apja nevére bérelték ki, de Schadl feleségének is volt hozzáférése. A vád szerint erre azért volt szükség, hogy az órákat és az ékszereket ne lehessen a végrehajtói kar elnökéhez kötni, és így meghiúsítsák azok lefoglalását. A történtek miatt az ügyészség vádat emelt Schadl György felesége és édesapja ellen is.

Schadl György felnevetett, amikor Tóth Erzsébet bíró a vádirat flolvassásában addig a pontig hutott, hogy ő „szájbabassza” az ügyészt.

Szerinte a telefonok lehallgatásáról készített írásos összefoglalók pontatlanok.

Felesége nem kívánt vallomást tenni, és kérdésekre sem válaszolt

A portál összefoglalója szerint a csütörtöki tárgyaláson elsőként Schadl György feleségét hallgatta meg a bíróság, ő azonban jelezte, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában nem kíván vallomást tenni, és kérdésekre sem válaszol, hanem majd a bírósági tárgyalás későbbi szakaszában. Közölte, hogy korábbi vallomását fenntartja, nem tartja magát bűnösnek.

A bíró ezután röviden összefoglalta Schadl feleségének nyomozati szakaszban tett vallomásait. Akkor elmondta, hogy a szóban forgó ékszereket és órákat nem foglalta le az ügyészség, azonban a házukban lévő széf meghibásodott, ezért apósa segítségét kérte. A trezorhoz szakembert hívtak, aki megállapította, hogy a széf működésképtelen. Schadl felesége szerint ekkor már a sajtó is foglalkozott az ügy részleteivel, és a házuknál is forgattak a televíziók, miközben a férjét már letartóztatták. Mint mondta, nagyon félt, hogy sajtóhírek nyomán esetleg valaki be fog törni a házba, ezért döntöttek úgy apósával, hogy az OTP Bankban nyitnak egy széfet, ahol elhelyezik az értékeket.

A bíró több lehallgatási jegyzőkönyvet is ismertetett Schadl-Baranyai Helgát érintően. Jelezte azt is, hogy az eljárás későbbi szakaszában ezeket a felvételeket meg is fogják hallgatni. A lehallgatott beszélgetések alapján a széfnyitás körülményeiről Schadl György és felesége is egyeztettek, amit „biztosításként” emlegetnek a telefonhívásokban. A bíró felolvasta azt az üzenetet is, amely szerint Schadl György arról beszélt, hogy olyat nem fog bevallani, amit nem csinált.

Schadl apja szerint fia nem tudott a széfben elhelyezett tárgyakról

Schadl-Baranyai Helga után az édesapja következett, aki vallomást tett, de lényegében annyit mondott, hogy nem tud hozzátenni semmit ahhoz, amit a nyomozás során tett vallomásában már elmondott. Közölte, hogy nem bűnös, kérdésekre nem kívánt válaszolni. A bíró ezután felolvasta Schadl György apjának írásban tett vallomását, ami egybeesett a Schadl-Baranyai Helga által elmondottakkal. E szerint a Schadl-otthonban lévő széf tönkrement, ezért szakembert hívtak, aki megállapította, hogy a széf használhatatlan. Ezután nyitottak trezort az OTP Bankban, mert Schadl György felesége félt, hogy esetleg betörnek a házukba. A vallomás szerint nem a fia kérésére cselekedett, a széfben elhelyezett vagyontárgyakról mit sem tudott, és arról sem volt információja, hogy az órákat és ékszereket lefoglalták volna.

Schadl György apja és felesége jelezte , nem kíván részt venni az ügy további ülésein. A bíróság ezt engedélyezte, a továbbiakban tehát a távollétükben folytatják a pert.