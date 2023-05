M.A.;

Európai Bizottság;Erasmus;polgármesterek;

2023-05-26 09:54:00

Erasmus-ügy: az Orbán-kormány elküldte a tervezetet, a polgármestereket is kizárná az egyetemi kuratóriumokból

Az Európai Bizottság által már régen várt normaszöveget állítólag el is kezdték értékelni.

Az Orbán-kormány szerda estig elküldte az Európai Bizottságnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségéről szóló jogszabálytervezetet. A Portfolio úgy tudja, hogy a brüsszeli testület a normaszöveget el is kezdte értékelni, kormányzati forrásokból pedig azt is megtudták, hogy az eddig ismerthez képest több pozíciót is kizárnak a kuratóriumi tagságból.

A szöveg állítólag a főpolgármester és a polgármesterek esetében is megállapítja, hogy amíg betöltik a politikai funkciójukat, nem vállalhatnak szerepet az egyetemek fenntartójaként működő kuratóriumokban. Arról, hogy a parlamenti képviselőket, köztisztviselőket, valamint a különféle szabályozó hatóságok tagjait kizárják, a Népszava márciusban írt már, de polgármesterekről eddig nem volt szó.

A brüsszeli elvárást úgy akarják teljesíteni a közhatalmi funkciók esetében, hogy a szöveg szerint a tagsági tilalmat „a különleges jogállású szervek” vezetőire is kiterjesztik.

Ez a

döntéshozóit érinti:

Az Erasmus miatt sürget az idő

A minap az Európai Parlament (EP) költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén Johannes Hahn, az Európai Bizottság (EB) költségvetési biztosa számolt be a Brüsszel és Budapest közötti tárgyalások állásáról. Mint a szavaiból kiderült, az Orbán-kormány még adós néhány, a támogatások felszabadításához kötött feltétel teljesítésével. Bár a kabinet kedden és szerdán is küldött néhány törvénymódosítást véleményezésre, ezeket a szakértők még nem tudták alaposan kielemezni. Információink szerint a magyar javaslatok a jogállamisági eljárásban támasztott kifogások egy részét igyekeznek leszerelni, például a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaira jellemző összeférhetetlenség megszüntetésével.

Johannes Hahn világossá tette, hogy különösen sietni kell az Erasmus és a Horizont Európai program friss finanszírozását lehetővé tévő jogszabályok elfogadásával, másként a diákok, oktatók és kutatók elesnek a támogatástól.

Megenyhült az Európai Bizottság

A Portfolio azt írja, abban már mutatkozott némi enyhülés az Európai Bizottság részéről, hogy ugyan azt javasolta, csak kétszer négy évre legyenek választhatók a kuratóriumi tagok, addig az Orbán-kormány kitartott, hogy hat évre szóljanak a mandátumok. Úgy értesültek, hogy a normaszövegben végül az Orbán vezette kabinet kitartott a hosszabb kinevezési idő mellett, ami mellett azzal érveltek korábban, hogy a szenátusi – vagyis az egyetemek akadémiai vezetésének – tagjait is hatéves időszakokra választják, így nem lassítanák az ügyintézést egy kurzusváltással a fenntartói oldalon. A kihűlési időkre vonatkozóan az uniós tárgyalási álláspont 2 évet írt volna elő, vagyis a lemondásuk, leváltásuk vagy kinevezési idejük megszűnése után ennyi ideig nem kerülhettek volna a modellváltott egyetemeket, egyes kutatóintézeteket irányító alapítványokba. A magyar kormány itt egyéves időszakot javasolt, és végül is a tervezetbe is ezt foglalták. Viszont az EB ezt sem tekintette már kőbe vésett feltételnek.

A Portfolio forrásai szerint – ahogy azt a múlt héten Navracsics Tibor a portál kérdésére megerősítette – az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon végül az a kompromisszum született, hogy a kuratóriumi tagok kiválasztását is tisztázzák, ez pedig a normaszövegbe úgy került be, hogy a testületek tagjai választják meg az új kinevezetteket.