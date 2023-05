Á. B.;

2023-05-26 21:51:00

Utasíthatták a végrehajtói kar elnökségét, hogy ne mondjanak le Schadl György elfogása után

Azt homály fedi, kinek vagy kiknek a kérése lehetett ez.

„Mindig felmerült, hogy mikor, miért nem mondtunk le akkor, miért most? Tehát itt semmi nem véletlenszerűen történt az elmúlt másfél évben. Tehát az, hogy mi most lemondtunk, és miért éppen most, ez azért van, mert most kellett lemondani” - ez hallható többek között azon a hangfelvételen, amelyen a végrehajtói kar korábbi elnökségi tagja arról beszél, miért nem mondtak le másfél éven keresztül.

Ebből egy közel hat perces részletet hozott nyilvánosságra Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Mint az RTL péntek esti híradójában elhangzott, Schadl György őrizetbe vétele, majd letartóztatása után kifejezetten kérték, hogy maradjanak a helyükön. Ami ráadásul nem volt megindokolva. Az egyik küldött arról is beszámolt, kiket kell megválasztani az új elnökségnek.

Egyébként pont azt az öt nevet választották meg a tisztújításon, akikre a hangfelvételen utalnak. Azonban nem tudni, hogy kinek a kérésre nem mondtak le, s névsort ki adta le nekik.

„Nyilvánvalóan nincs olyan entitás ebben az országban, aki törvényesen megmondhatta volna, hogy a végrehajtói kar tagjai mikor mondjanak le, vagy mikor ne mondjanak le” - kommentálta az esetet Hadházy Ákos, aki szerint nem ez az egyetlen törvénytelenség az ügyben. Hozzátette, hivatali visszaélés és befolyással üzérkedés bűntettének gyanúja miatt feljelentést fog tenni. A csatorna mind a kormányt, mind a köztestületet kereste, hogy megtudják, ki utasította a végrehajtói kar elnökségét és a választmányi tagokat, de egyik helyről sem érkezett válasz.

A végrehajtók első embere egyébként az a Lupkovics Beáta lett, aki Varga Judit igazságügyi miniszter egyetemi évfolyamtársa volt.