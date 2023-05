Bálint Orsolya;

Heti abszurd;

2023-05-28 08:45:00

Heti abszurd: Viszlát, és köszi a sajtos rudakat!

Töretlen a magyar kormány kincstári optimizmusa: a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely belengette, júniusban vagy legkésőbb július elején már küldhetik Brüsszelnek a számlákat (felkészül több tucat lombkoronasétány), hiszen elhárult az egyetlen akadály az uniós költségvetési pénzek lehívása elől.

Az igazságszolgáltatás megerősítését célzó – avagy gyengítését átmenetileg megnehezítő – jogszabályt ugyanis az országgyűlés elsöprő többséggel elfogadta, ágyesz-bugyesz, ide a pénzt, oszt’ jó lesz.

Persze úgysem ők lesznek a felelősek, ha mégis befut egy hibalista, csakis a brüsszeli bürokraták, akik már passzióból szívatják szegény, tönk szélén nyomorgó magyarokat, akiknek még B-tervet se kínál túszejtő kormányuk. Holott igencsak kéne már akár C- és D-terveket is gyártani, szintúgy az orosz energiafüggőség öleléséből való szabadulásra. Látunk már jó példákat, a csehek két éven belül lejönnek az orosz olajról, forintra átszámítva potom 26 milliárdos befektetéssel, ami szinte aprópénz. Felkészül: mindenki, akinek kedves az autója, az otthona melege, és nem rakta még tele a teraszát napelemmel és szélerőművel, hogy akkor is túléljen, ha Oroszországban kitör az elemzők által megjósolt polgárháború, és Prigozsin-féle hadurak fognak Mad Maxeset játszani az utolsó olaj- és gázkészletekért.

Gulyás Gergely odabökött az EP-nek is, a hülyék (per Várhelyi Olivér) eloroznák hazánktól a soros elnökséget. Hiába is hőbörögnek, hogy olyan farkast nem engedhetnek be az ajtón, amelyik megsérti az unió alapvető értékeit és nem tartja magát a lojális együttműködés elvéhez, egész egyszerűen nincs erre hatáskörük. Vagyis „annyi van, mint az azeri parlamentnek”, azt meg nem akarta megsérteni az összehasonlítással a kormányszóvivő. Pedig egy Ellenzékmentes parlament inkább az EP-re nézve oktondi párhuzam, sebaj, soha rosszabb ne legyen, a britek mesélhetnének, jutott nekik korrupciópárti Rossz parlament (1377), vérengző Könyörtelen parlament (1388), nem szólva a Denevérek (1426) majd a Démonok parlamentjéről (1459), de persze egyik sem lehetett oly rémséges, mint az Európai.

s ezzel a leplezetlenül magyarellenes húzásukkal is csak bele akarják kényszeríteni hazánkat a háborúba. Márpedig jó miniszterasszony szerint „az uniós elnökség nem jog, hanem kötelezettség”, és kormányunk már lelkesen készül a feladatra, hogy hazánkat és álláspontját megismertesse-megszerettesse az Európai Unió fogalmatlan tagországaival – tévedés, ismernek már, mint a rossz pénzt –, és végre tevőlegesen (tettlegesen?) alakítsa Európa jövőjét, méghozzá a „három legfőbb prioritás”, a demográfia, a versenyképesség és a kohéziós politika jövője mentén. Vállalkoznának akár egész Európa faji keveredéstől mentes benépesítésére, és a töretlen magyar gazdasági növekedés nevű piramisjáték (amely Varga Mihály szerint idén is folytatódhat, csak a tavalyi 4,6 százalék helyett ez évben 1,5 százalék lesz, innen nézve nő ez, mint a bolondgomba) multilevel marketingtervének megosztására.

A kohéziós politika jövőjére nézvést is vannak hülyebiztos ötleteik, amennyiben rátehetnék végre a mancsukat a kohéziós alapokra, remekül tudnák ezeket a pénzeket is hasznosítani a baráti oligarchák nergazdagodására. S mit ad az ég, még a jogállamisági vizsgálatok rendszerét is épp ők erősítenék meg, menten lecsapolva a brüsszeli korrupció idáig bűzlő mocsarát. Komolyan nem is értjük, hát miért ellenkeznek ezek foggal-körömmel, az egész unióra kiterjesztett Orbán-vezérlés nem kell félnetek jó lesz. Majd bekötik minden háztartásba az újfent hírmanipuláción kapott közmédiát is, amely idén február óta gondosan nem számolt be nézőinek a Völner-Schadl büntetőper és mesematiné fejleményeiről, nem így a Debrecenben született tarka lámacsikóról és Ferenc pápa köszönetnyilvánításáról a Novák Katalin sütötte kiváló sajtos rudakért, áldással s békességgel kísérve.