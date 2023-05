nepszava.hu;

NATO;Koszovó;sérültek;békefenntartók;magyar katonák;KFOR;

2023-05-30 13:42:00

KFOR: három magyar katonát meglőttek a koszovói zavargásokban

A békefenntartók adatai szerint 19 magyar és 11 olasz katona sérült meg a hétfői összetűzésekben, de egyikük sem életveszélyesen.

Összesen 30 békefenntartó sérült meg az észak-koszovói Zvečanban kitört hétfői zavargások alatt – közölte a NATO parancsnoksága alatt működő koszovói békefenntartó erő, a KFOR a Twitteren. E szerint az összetűzésekben 19 magyar és 11 olasz katona sebesült meg, többségük rögtönzött robbanószerkezetektől (IED) szenvedett égési sérüléseket, illetve csonttöréseket.

Mint beszámoltunk róla, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hétfő esti Facebook-posztjában azt írta, hogy több mint 20 magyar katona sebesült meg – köztük heten súlyosan – azokban a zavargásokban, amelyek a szerb többségű észak-koszovói Zvečanban törtek ki, miután megpróbálta elfoglalni hivatalát az új, albán etnikumú polgármester. Zvečanban a rendőrség – amelynek állománya albán etnikumúakból áll, mivel a szerbek tavaly otthagyták a rendőri erőt – paprikaspray-t vetett be azok ellen a szerb tüntetők ellen, akik áttörtek egy biztonsági kordonon, majd megpróbáltak benyomulni a városházára. Az összetűzésben fegyverek is eldördültek, a magyar békefenntartók akkor sérültek meg, amikor próbálták oszlatni a tiltakozó szerb tömeget.

Később arról is írtunk, hogy Szabad Európa felvételén egyebek közt az látható, hogy a feldühödött szerbek botokkal ütik, dobálják a pajzzsal védekező NATO-békefenntartókat. Lövések zaja is hallatszik. A 12. másodpercnél hallható, ahogy egy katona magyar nyelven kiált segítségért: „megsérültem!” A Telex kiszúrt egy másik felvételt is, ennek tanúsága szerint a magyar katonák éppen arra figyelmeztetik egymást, hogy a tömeg üveggel dobálja őket, valamint hogy fáklyát is meggyújtottak.

A szerbek tiltakozása pénteken kezdődött, amikor Zvečan, Leposavić és Zubin Potok újonnan megválasztott, albán nemzetiségű polgármesterei megpróbálták elfoglalni hivatalaikat. A helyi szerbek nem akarták beengedni az önkormányzati épületekbe az új polgármestereket, mert nem értenek egyet azzal, hogy a többségében szerbek lakta településeket albánok vezessék, olyan emberek, akiket nem ők választottak meg. (A szerbek ugyanis bojkottálták a választást.)