2023-05-30 10:50:00

Döbbenetes videót publikáltak a Koszovóban megsérült magyar katonákról

Az agresszív szerb tömeg botokkal ütötte és kövekkel dobálta a békefenntartókat, lövések is dördültek.

Igencsak durva videót tett közzé a Szabad Európa a koszovói zavargásokról, amelyen egyebek között földön fekvő sebesült katonák láthatók.

Mint beszámoltunk róla, több mint 20 magyar katona sebesült meg – köztük heten súlyosan – azokban a zavargásokban, amelyek a szerb többségű észak-koszovói Zvečanban törtek ki, miután megpróbálta elfoglalni hivatalát az új, albán etnikumú polgármester. Zvecanban a rendőrség – amelynek állománya albán etnikumúakból áll, mivel a szerbek tavaly otthagyták a rendőri erőt – paprikaspray-t vetett be azok ellen a szerb tüntetők ellen, akik áttörtek egy biztonsági kordonon, majd megpróbáltak benyomulni a városházára. Az összetűzésben fegyverek is eldördültek, a magyar békefenntartók akkor sérültek meg, amikor próbálták oszlatni a tiltakozó szerb tömeget.

A Szabad Európa felvételén egyebek közt az látható, hogy a feldühödött szerbek botokkal ütik, dobálják a pajzzsal védekező NATO-békefenntartókat. Lövések zaja is hallatszik. A 12. másodpercnél hallható, ahogy egy katona magyar nyelven kiált segítségért: „megsérültem!”

A Telex kiszúrt egy másik felvételt is, ennek tanúsága szerint a magyar katonák éppen arra figyelmeztetik egymást, hogy a tömeg üveggel dobálja őket, valamint hogy fáklyát is meggyújtottak.

A helyi szerbek a koszovói rendőrséggel, valamint a NATO parancsnoksága alatt működő koszovói békefenntartó erő, a KFOR csapataival csaptak össze, amelynek legkevesebb 25 katonája sérült meg a támadásban, valamint több civil is megsérült. A KFOR közleményében elítélte az agressziót, és azt írta, hogy az olasz és a magyar KFOR-egységek is indokolatlan támadásoknak estek áldozatul, és többen is megsérültek, a robbanások következtében töréseket és égési sérüléseket szenvedtek.

A szerbek tiltakozása pénteken kezdődött, amikor Zvecan, Leposavic és Zubin Potok újonnan megválasztott, albán nemzetiségű polgármesterei megpróbálták elfoglalni hivatalaikat. A helyi szerbek nem akarták beengedni az önkormányzati épületekbe az új polgármestereket, mert nem értenek egyet azzal, hogy a többségében szerbek lakta településeket albánok vezessék, olyan emberek, akiket nem ők választottak meg. (A szerbek ugyanis bojkottálták a választást.)

Április 23-án négy észak-koszovói településen tartottak előrehozott polgármester-választást, mert a települések vezetői novemberben egy Szerbia és Koszovó közötti vita miatt lemondtak. A szerb bojkott miatt a részvételi arány 3,47 százalékos volt, és a leadott szavazatok alapján a településeket a jövőben albán polgármesterek vezetik majd. Sem a helyi szerbek, sem Belgrád nem tartja elfogadhatónak, hogy az ilyen alacsony részvétel és a szerbek bojkottja mellett lezajlott választást Pristina és a nemzetközi közösség is legitimnek nevezte.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is a saját, déli tartományának tartja a túlnyomó többségében albánok lakta területet. A helyzet hétvégén is feszült volt, ám mivel munkaszüneti napokról volt szó, nem került sor összecsapásra, hiszen senki nem akarta használni az önkormányzati épületeket. Hétfőn viszont a hivatalba igyekvő új polgármestereket a szerbek ismét megállították. A koszovói rendőrség különleges egységei a helyszínre vonultak, ahol könnygázzal igyekeztek feloszlatni a tömeget. A helyzet eszkalációjának megakadályozására kapcsolódott be a KFOR.

Míg a szerbek szerint a koszovói fél provokálta ki a támadásokat, addig a koszovói elnök szerint Aleksandar Vucic szerb elnök akarja destabilizálni Koszovót. „A szerb illegális struktúrák, amelyek bűnbandákká váltak, megtámadták a koszovói rendőrséget, a KFOR-t és az újságírókat. Azoknak, akik Vucic utasításait hajtják végre, hogy destabilizálják Koszovó északi részét, szembe kell nézniük az igazságszolgáltatással” - írta a közösségi médiában Vjosa Osmani koszovói köztársasági elnök.

Zvecanban a koszovói rendőrség könnygázt vetett be a szerbek ellen, a szerbek pedig könnygázzal és villanógránátokkal támadtak a NATO békefenntartóira. Aleksandar Vucic szerb államfő a hadsereg főparancsnokaként még pénteken helyezte a legmagasabb fokú készültségbe a szerb hadsereget, ezt hétfő délután ismét megerősítette. Péntek esti, televízióban is közvetített rendkívüli sajtótájékoztatóján a szerb köztársasági elnök Albin Kurti koszovói miniszterelnököt tette felelőssé a Koszovóban történtekért.