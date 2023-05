Patthy Loránd;

Orbán-kormány;Szerbia;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Koszovó;magyar katonák;Giorgia Meloni;

2023-05-30 12:48:00

Giorgia Meloni elítélte, hogy szerb tüntetők vertek össze olasz és magyar békefenntartókat, Orbán Viktor és Szijjártó Péter bőszen lapít

Alighanem túl szívélyes a viszony Aleksandar Vučić rendszerével ahhoz, hogy felhívják a figyelmet arra, szerbek támadtak.

Teljesen elfogadhatatlan és felelőtlen, ami történik - jelentette ki az ANSA olasz hírügynökség tudósítása szerint Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke a koszovói zavargásokkal kapcsolatban, miután a szerb tüntetőkkel való összecsapás következtében 41 NATO-békefenntartó sérült meg.

A sebesültek közül 14 olasz, több mint 20 pedig magyar katona. Giorgia Meloni a történtek után közölte, „nem tűrjük el a további támadásokat”, s felszólított minden érintett felet a feszültség azonnali enyhítésére, hozzátéve, Róma elkötelezett a nyugat-balkáni béke és stabilitás mellett. A hírügynökség szerint az olasz katonák közül többeket Molotov-koktéllal dobtak meg. Hármuk állapota súlyos, de nem életveszélyes, többen csonttöréseket szenvedtek el.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes mindeközben felhívta Alekszandr Vučić szerb elnököt és Albin Kurti koszovói miniszterelnököt, hogy azonnali véget vessenek az erőszaknak és a provokációknak, egyben felszólította a feleket arra, hogy maradéktalanul tartsák be az Európai Unió segítségével elért megállapodásokat. Azt is közölte, hogy Olaszország hozzá kíván járulni a fenntartható megoldás kialakításához.

Figyelemre méltó, hogy amíg az olasz kormányfő nyíltan a szerb tüntetőket teszi felelőssé az agresszióért , addig magyar hivatali kollégája, Orbán Viktor ingerküszöbét el sem érték az atrocitások, és Szijjártó Péter sem a tőle nyugati ügyekben megszokott harciassággal reagált a magyarokat ért inzultusra: A külgazdasági és külügyminiszter két rövid Facebook-bejegyzést tett közzé az ügyben, szót emelve a békéért, a továbbiak tekintetében pedig hideg tárgyilagossággal számolt be arról, hogy a sebesült magyar katonák ellátásáról a KFOR és a Magyar Honvédség gondoskodik, valamint, hogy Bencze József pristinai magyar nagykövet meglátogatta az amerikai kórházban azt a négy magyar katonát, aki repeszsérülések miatt szorul ellátásra. Közülük egy honvédet kellett megműteni, de szerencsére egyikük állapota sem életveszélyes - tette hozzá. További tájékoztatást Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adott korábban, de a politikai állásfoglalásokat most ő is kerülte.

Mindez persze nagy meglepetést aligha okoz annak fényében, hogy az Orbán-kormány újabban meglehetősen szívélyes viszonyt ápol Aleksandar Vučić szerb államfő hasonlóan autoriter rendszerével. Olyannyira, hogy a magyarországi békemenet mintájára megtartott szerb kormányzati erődemonstráción Szijjártó Péter nem csak hogy részt vett, de fel is szólalt, mégpedig szerb nyelven. Látogatásának nem kevesebb, mint 6 (!) Facebook-posztot szentelt a tárcavezető, míg a szerb tüntetők által megtámadott magyar katonák ügyében be kellett érnie a népnek két szűkszavú bejegyzéssel.