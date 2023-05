Gál Mária;

oktatás;sztrájk;Románia;pedagógusok;

2023-05-30 20:19:00

Valóságos sztrájkhullámot indított el Romániában a tanárok tiltakozása

Kedden újra több tízezer tanár vonult utcára Bukarestben. Sztrájkot tartottak a vasutasok és a börtönőrök, de tiltakozásba kezdett az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Országos Szövetsége is.

Eredmény nélkül zárultak kedden is a Nicolae Ciuca miniszterelnök és a május 22-e óta általános sztrájkban lévő tanügyi szakszervezetek vezetői közötti tárgyalások, folytatódik mind a sztrájk, mind az utcai tüntetések. A szakszervezetek arra kérték Klaus Johannis államfőt, közvetítsen az oktatási dolgozók és a román kormány közötti konfliktusban.

Kedden újra több tízezer tiltakozó tanár vonult utcára Bukarestben, a méltányos bérek mellett a tanügy alulfinanszírozásának felszámolását követelik.

Szolidárisak a tanárokkal a diákok és más szakszervezetek is. A diákokat az sem tántorította el, hogy Ligia Deca oktatásügyi miniszter hétfőn belengette: ha a tanárok sztrájkja elhúzódik, akkor a tanévet is meghosszabbítják. A szaktárca vezetője arra kérte a tanárokat, ne bojkottálják a vészesen közelgő nyolcadikos képességvizsgákat (ez a felvételi számukra) és az érettségit, biztosítsák minden diák számára az oktatáshoz való jogot.

Kedden a Tanulók Országos Tanácsa mellett az Egyetemista Szervezetek Országos Szövetsége és a Romániai Ifjúsági Tanács közös közleményben jelezték, támogatják a tanárok követeléseit, mert mint írták, „valódi oktatási reformot nem lehet végrehajtani az állami pénzügyi források megfelelő elosztása nélkül, minőségi oktatás pedig csak szilárd gazdasági alapokra építhető”.

A tanárok tiltakozása valóságos sztrájkhullámot indított el Romániában. Hétfőn a vasutasok tüntettek Bukarestben. Ők a vasutasok jogállását szabályozó törvény gyakorlatba ültetésének késése és a szerelvények egyre romló állapota, a vasúti személyszállításra szánt költségvetés csökkenése ellen tiltakoznak. Ha a kormány nem teljesíti a kéréseiket, július 1-jén általános sztrájkba kezdenek.

Sztrájkot tartottak kedden a börtönőrök is a büntetésvégrehajtási intézetekben uralkodó katasztrofális állapotok miatt. Június 6-7-8-ra utcai tiltakozásokat és sztrájkőrséget jelentett be a rendőröket és rendőrségi szerződéses alkalmazottakat tömörítő országos szakszervezeti tömb, amely azzal fenyeget, hogy bérrendezési kéréseik figyelmen kívül hagyása esetén készek akár a rendszer megbénítására is.

Tiltakozásba kezdett az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Országos Szövetsége is, ők tisztességes munkakörülményeket és az egészségügyi minisztériummal közösen kidolgozott bértörvénytervezet maradéktalan gyakorlatba ültetését követelik.