2023-05-31 18:52:00

Több mint 650 ezer forintot fizetett ki valaki egy dedikált Radnóti-kötetért

Eredetileg egy rendőrtiszté volt.

Több mint 650 ezer forintot fizetett valaki Radnóti Miklós 1940-ben megjelent Ikrek hava című dedikált kötetéért az antikvarium.hu vasárnap este zárult online árverésén.

A 223 tételt felvonultató, tíz napos aukción elkelt kötet Radnóti-kötet dedikációjának címzettje a Horthy-rendszer egyik rendőrtisztje, Szimon István (1887–1965) későbbi rendőr altábornagy volt - egészen pontosan a dedikáció Szimon Istvánéknak szólt. A többes számú megszólítás elsősorban Szimon feleségét takarta.

Ő Sík Ilma volt, Radnóti meghatározó tanára, Sík Sándor testvére. Radnóti felesége, Gyarmati Fanni naplójában többször megemlékezett róluk, sőt az őszinteségéről ismert naplóíró egyszer kegyes csúsztatással élt, amikor nem mondott véleményt az ifjúsági könyveket író Sík Ilma – becenevén: Ilmi – első felnőtteknek szóló regényéről. („el kell olvasni a Sík Ilmi szörnyű hosszú regényét, mert délután együtt leszünk. Nekiesem, és lóugrásokkal haladva átnézem. Csapnivaló rossz, igazi Singer és Wolfner-kiadvány. […] Végül is csak elmenőben köszöntem meg Sík Ilmának a könyvét, és mondtam, hogy családom elragadta, és nagy lelkesedéssel olvassa.”) A vészidőket ugyanakkor részben „Ilmi nénivel” együtt élték át, és később Gyarmati Fanni Szimon István segítségét is kérte a férje utáni „nyomozásban”, de, ahogy a naplóban is áll, hiába.