Erdélyi Ágnes: Kovácsék (részlet)

Erdélyi Ágnesként is ismerős lehet a név, de akár a Glatter Ágnes is azt a benyomást keltheti, hogy már találkoztunk ezzel a (család)névvel. Erdélyi Ágnes ugyanis Radnóti (született Glatter) Miklós féltestvére, húga, aki saját jogon is értékelhető költői és író életművet hozott létre. Minthogy hagyatéka a háborúban megsemmisült, kötetbe rendezve először jelennek meg fennmaradt versei és prózai írásai a Bíró-Balogh Tamás szerkesztette Arckép szavakból című kötetben, a Jaffa Kiadó gondozásában. A könyvben versek és novellák mellett a Kovácsék című, önéletrajzi elemeket is tartalmazó regénye is helyet kapott.