díj;autópályák;állami finanszírozás;Mészáros Lőrinc;koncessziós szerződés;rendelkezésre állás;Szíjj László;

2023-05-30 16:01:00

Kétszázmilliót és számos kedvezményt kap jövőre az államtól Mészáros Lőrinc és Szíjj László konzorciuma az autópályák üzemeltetésére

Kiderült, hogy a NER-cégeknek nem kell elkapkodniuk egyes felújításokat, ráadásul gyakorlatilag kizárták a bukás lehetőségét.

A kormány 200 milliárd forintot tervezett be a 2024-es költségvetésbe a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának fedezetére, azaz ennyit fizet jövőre az állam a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncessziós konzorciumnak – írja a hvg.hu a büdzsé Országgyűlésnek benyújtott tervezete alapján. A konstrukció szerint ugyanis az állam minden évben rendelkezésre állási díjat fizet a koncesszornak az üzemeltetésért, s a 35 éves időtartamra nyertes konzorcium az első tíz évben jelentős fejlesztéseket is végrehajt, amire a fedezetet nekik kell előteremteniük.

Csakhogy a koncessziós szerződést áprilisban módosították, amit nem akartak ugyan nyilvánosságra hozni, azonban márciusban a Fővárosi Törvényszék – egyelőre nem jogerős – ítéletben kötelezte a Nemzeti Koncessziós Irodát (NKI) a szerződés mellékleteinek kiadására. Kiderült, az államnak a szükséges földterület-kisajátításokra is költenie kell, így végül arról döntöttek, hogy az M1-es háromsávúsítását két évvel eltolják.

Ennél azonban a lap szerint sokkal jelentősebb a módosítás, és több ponton is a koncesszor javára alakították át a szerződést. – Egyértelműen az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-nek kedvez, hogy a módosítás jelentős „finanszírozási mentesítő eseményeket” vezet be az új útépítésekre és a sávbővítésekre, amelyek bekövetkezése mentesíthet egyes munkák szerződés szerinti teljesítése alól, például, ha rosszul áll a magyar gazdaság szénája – olvasható. Akkor sincs baj a felek számára, ha akár az állam, akár a koncesszor hibájából valamely teljesítés meghiúsulna, a nyertes számára nincs bukás, és a szerződés is megmarad.