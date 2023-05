Á. B.;

Szerbia;NATO;Koszovó;

2023-05-30 19:57:00

Újabb hétszáz NATO-katona érkezik hamarosan Koszovóba

A nemzetközi közösség nyugalomra inti a feleket.

Újabb hétszáz katonát küld Koszovóba az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) – jelentette be Jens Stoltenberg főtitkár a Sky News szerint.

Emellett a tartalékos erők egy további zászlóalját is magas készültségbe helyezték, hogy szükség esetén ők is bevethetőek legyenek. „A NATO-csapatok megteszik az összes szükséges intézkedést annak érdekében, hogy Koszovó minden állampolgár számára biztonságos és védett legyen” – fogalmazott Stoltenberg. Egyúttal sürgette az érintett feleket, hogy a deeszkaláció érdekében tartózkodjanak a felelőtlen lépésektől, és térjenek vissza az Európai Unió (EU) által kezdeményezett tárgyalásokhoz.

Koszovó Szerbia egykori tartománya, amely 2008-ban kikiáltotta függetlenségét – Belgrád azonban ezt nem ismeri el. A lakosság nagy részét albánok teszik ki, de Koszovónak van egy szerb kisebbsége is az ország északi, Szerbiával határos részén. A feszültség először a múlt hétvégén fokozódott, miután a szerbek által túlnyomórészt bojkottált szavazásokon megválasztott albán nemzetiségű tisztviselők szerették volna hivatalukat elfoglalni.

Amikor a szerbek megpróbálták megakadályozni őket, a koszovói rendőrség könnygázt vetett be, hogy szétoszlassa a tömeget. Válaszul Szerbia a legmagasabb készültségi fokozatba helyezte az ország hadseregét, és több katonát küldött a koszovói határra. Az összecsapások a fővárostól, Pristinától északra Zvečan városában történtek, ahol több magyar katona is súlyosan megsérült, amikor a demonstrálók előbb összecsaptak a rendőrökkel, majd később a közelben állomásozó nemzetközi békefenntartó csapatokkal is.