Kína;akkumulátorgyár;

2023-05-30 20:49:00

Sunnyogva érkezhet a következő akkumulátorgyár Magyarországra

Egy cégbejegyzés alapján arra lehet következtetni, hogy egy kínai akkumulátorbeszállítónak nagy tervei vannak Magyarországon.

Mintegy 2 millió euró bejegyzett tőkével alapították meg a hongkongi CHR Grouphoz tartozó magyarországi leányvállalatot. A társaság akkumulátoripari gyártóberendezések készítésével foglalkozik, partnerei voltak már a Samsung SDI-nak és a CATL-nek is – írja a portfolio.hu.

A cikk szerint a nemrégiben bejegyzett Hangke Technology Hungary Kft. beruházását ugyan nem jelentették be, ám több jel is arra utal, hogy igen nagy tervei vannak a CHR Group alá tartozó Zheijang Hanke Technology Incorporated. A Portfolio által látott cégbírósági bejegyzési kérelemben az alapító Hongkong Hangke Electronics Trading Co. Limitedet képviselő ügyvezető, Cai Ji a magyar konzulátuson azonosította magát, valamint a cégbejegyzési dokumentumokban az szerepel, hogy 2 millió eurós tőkebefizetést hajtanak végre, ebből az alapításkor már befizettek 200 ezer eurót. Vagyis 740 millió forintot fektetnek be Magyarországon.

Azonban nem tudni, mire készülhet az akkumulátorgyártásban utazó cég. Sem a kínai anyavállalat, se az állami Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) nem reagált a portál érdeklődésére. Ám az anyavállalat nemzetközi profilja arról árulkodik, hogy fontos rész juthat nekik a magyar akkumulátorgyártásban.

Ha csak technológiai szolgáltatóként tevékenykedik majd a Hangke Technology Hungary, akkor is fontos szereplő lehet a hazai akkumulátorgyártási piacon beszállítóként, azonban ha gyártókapacitást is hoz, még tovább erősödhet a kínai gyártók térnyerése a magyar akkumulátoriparban – zárul a Portfolio összegzése.