2023-05-31 12:03:00

Novák Katalin a Honvédkorházban meglátogatta a Koszovóban megsérült magyar katonákat

A köztársasági elnök, minta a hadsereg főparancsnoka megköszönte a lábadozó békefenntartók helytállását.

„Reggel meglátogattam a kórházban a Koszovóban megsérült, már idehaza lábadozó magyar katonákat” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Novák Katalin. A köztársasági elnök hozzáteszi, hogy a hadsereg főparancsnokaként személyesen is megköszönte a helytállásukat, és mihamarabbi gyógyulást kívánt nekik.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden arról számolt be, hogy hétfőn az észak-koszovói Zvečanban kitört zavargások során összesen 27 magyar katona sérült meg, és eddig 12-en érkeztek haza. – A súlyosabb sérülteknek is stabil az állapota, életveszélyes sérült nincs. A hazaérkezett sérültek találkozhatnak családtagjaikkal, majd a Honvédkórházba szállítják őket. A katonák szerint „az incidens sokáig tartott és rendkívül erőteljes volt”.

A KFOR korábbi közlése kevesebb sérültet említett, akiknek többsége rögtönzött robbanószerkezetektől (IED) szenvedett égési sérüléseket, illetve csonttöréseket. Három magyar katonát meglőttek, de szerencsére egyikük sincsen életveszélyben.