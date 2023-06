M.A.;

Szijjártó Péter: Oroszország megbízható partnerünk, nem fogjuk helyettesíteni a gázszállítmányokat

A külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor fő beszállítóként Azerbajdzsánt és Törökországot jelölte meg, mint amelyekkel Magyarország tárgyalásokat folytat.

„Nem fogjuk helyettesíteni az orosz szállítmányokat – sem olajban, sem gázban. Oroszország megbízható partnerünk: a Gazprom és az olajtermelők egyaránt. (...) Más kérdés a diverzifikáció. De a mi szempontunkból ez nem azt jelenti, hogy az egyik forrást egy másikkal akarjuk helyettesíteni. A diverzifikáció számunkra azt jelenti, hogy más forrásokat keresünk, de nem azzal a céllal, hogy helyettesítsük az orosz forrásokat” – mondta Szijjártó Péter az Interfaxnak. A hírt elsőként az Index vette észre.

A külgazdasági és külügyminiszter fő beszállítóként Azerbajdzsánt és Törökországot jelölte meg, amelyek további mennyiségű gázt szállíthatnának, és amelyekkel Magyarország tárgyal.

Szijjártó Péter pénteken a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a magyar MVM CEEnergy és az azeri SOCAR pénteken aláírt megállapodása alapján 100 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra Azerbajdzsánból, amelyet az azeri fél még az év végéig leszállít. Szerinte a most meginduló szállítás alapja lehet egy hosszú távú gázvásárlási szerződésnek, amelynek keretében akár évente kétmilliárd köbméter földgáz is érkezhet hozzánk a Kaukázusból.