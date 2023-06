Batka Zoltán;

bíróság;Fővárosi Törvényszék;Schadl György;

2023-06-06 12:17:00

Mindent tagad a Schadl-ügybe keveredett volt kormányhivatali vezető

A most meghallgatott vádlott, P.-né Z. Ágnes a bíróságon felolvasott írásos vallomásában tagadta a nemrégiben meghallgatott A. Tamás ötödrendű vádlott vallomására építő vád állításait.

Soha nem találkozott a hölggyel – így reagált R. Róbert, a Völner-Schadl-ügy harmadrendű vádlottja a 14. rendű vádlott P.-né Z. Ágnesre, az ügyészség által hivatali visszaéléssel vádolt Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal volt törvényességi osztályvezetőjére a Schadl-Völner per tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken. Mint emlékezetes, R. Róbert volt az, akit Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) korrupcióval vádolt ex-elnöke „gazdám” néven emlegetett a telefonban. A most tárgyalt ügy a Völner-Schadl per mellékszála, akik a Schadl-lel napi kapcsolatban álló R. Róbert miatt kerültek a látókörbe.

A vádirat szerint egy csúnya lehúzás-sorozatba keveredtek bele. A vádirat szerint a 13. rendű S. Etelka 2021. januárjában kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz a Kreatív Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola nyilvántartásba vétele és egyúttal a működési engedély kiadása érdekében, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz, hogy a Mátrix Szakképző és Általános Iskola működési engedélyét is kiadják.

Az iskolákhoz emellett a szakminisztériumok, így az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozzájárulása is szükséges volt. Az engedélyek megszerzéséhez megkereste S. Etelkát a perben harmadrendű R. Róbert – „ő az, akit a lehallgatási jegyzőkönyvben csak „gazda” néven emlegetett Schadl –, aki azzal hitegette S. Etelkát, hogy több tízmillió forintért a hatósági és politikai kapcsolatain keresztül elintézi neki, hogy engedélyt kapjanak az iskolái.

R. Róbert a vádirat szerint ezután lényegében csúnyán rászedte S. Etelkát: megkereste az ötödrendű A. Tamás vádlottat, aki megígérte, hogy kapcsolatai felhasználásával segítséget nyújt, illetve A. Tamás „eljátssza” S. Etelkának, hogy ő az ügyben közreműködő ügyész. Ezután ketten elhitették S. Etelkával, hogy A. Tamás ügyészként dolgozik, és A. Tamás közölte a hölggyel, hogy „rálát az ügyre”, és az iskolák engedélyezése jól halad.

Ez nem volt igaz: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2021. áprilisában elutasította a Kreatív Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola nyilvántartásba vételét és a működési engedély kiadását. R. Róbert ekkor azt mondta S. Etelkának, hogy új kérelmet kell beadniuk.

Ekkor A. Tamás felvette a kapcsolatot az általa korábbról már ismert, ügyvédként dolgozó P. Kamilló 15. rendű vádlottal. P. Kamilló úgy jött a képbe, hogy a felesége, dr. P-né Z. Ágnes 14. rendű vádlott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál dolgozik vezető beosztásban. A Tamás pénzt ígért a P. házaspárnak, ha segítik egyengetni a Mátrix újabb pályázatát.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának vezetőjeként dolgozó P-né Z. Ágnes vállalta, hogy az engedélyezéséhez szükséges információkat szerez meg és szolgáltat ki A. Tamáson keresztül, illetve segítség az új kérelem elkészítésében. Ezért R. Róbert összesen 30 milliót kért és kapott S. Etelkától, ám ebből mindössze 4 milliót adott A. Tamásnak, aki a tényleges „munkát” elvégző P. házaspárnak 1,3 milliót adott át végül – legalábbis a vádirat szerint.

S. Etelka megkopasztása itt nem ért véget: később R. Róbert azzal az ürüggyel csalt ki S.Etelkától 70 millió forintot, hogy „váltságdíjra kell”, mivel ő Ukrajnába üzleti útra ment, ám ott elrabolták a csecsenek. A vádirat szerint R. Róbert valójában egy budapesti szállodában múlatta az időt.