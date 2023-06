Szalai Anna;

„Nem csupán Budapest, egész Magyarország-ellenes ez a költségvetési politika” – Ma adja be a keresetet a szolidaritási adó miatt a főváros

Nem csupán Budapest, hanem egész Magyarország-ellenes az a költségvetési politika, amit az Orbán-kormány folytat az önkormányzatok rovására. A főváros vezetésének kutya kötelessége, hogy minden lehetséges jogi eszközzel fellépjen a Fidesz sarcpolitikája ellen – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester mai sajtótájékoztatóján. A városvezető szerint ha győznek a perben, az az egész önkormányzati finanszírozási rendszer összeomlását hozza el.

A kormány sarcpolitikája elleni küzdelem egyik leghangsúlyosabb lépése az a közigazgatási per, amelyet a főváros a túlzó mértékűnek tartott szolidaritási hozzájárulásnak csúfolt adó miatt indít. A keresetet ma adják be. Ebben azonnali jogvédelmet kérnek a bíróságtól, amelynek 15 napja van a kérelem elbírálására. Ha elfogadják a főváros érveit, akkor a hozzájárulás idei 58 milliárdos összegéből egészen a per végéig nem kell befizetniük a vitatott 25 milliárd forintot. Ha pedig megnyerik a pert, akkor a végén sem.

A főváros azzal érvel, hogy a költségvetési törvény szembe megy az alaptörvényben foglaltakkal és a nemzetközi szabályozással, miszerint az önkormányzatok saját bevételeit és vagyonát nem vonhatja el az állam. Az Orbán-kormány azonban ezt teszi, amikor a fővárosi önkormányzattól 25 milliárddal több szolidaritási hozzájárulás befizetését kéri, mint amennyi normatívát működésre ad az idén. Jövőre ráadásul az idei iparűzési adóbevétel várható összegéből számítottan az elvonás már 75 milliárd lesz, ami teljességgel kigazdálkodhatatlan. Ráadásul Karácsony az önkormányzati háttérszámításokra hivatkozva azt állította, hogy az idei önkormányzati bevétel kevesebb lesz a Pénzügyminisztérium által kalkuláltnál, így még rosszabbul járnak, hiszen a sarc összegét a tárca számításai alapján határozzák meg, miközben a tényleges bevétel elmarad attól.

A fővárosi önkormányzat nem hajlandó belemenni abba a zsákutcába, hogy a kormány kiszolgálása érdekében csökkentsék a közszolgáltatások színvonalát. Budapest vezetése abban bízik, hogy még az idén jogerős ítéltet hoznak a perben. Ez elég kétséges, ha Budaörs korábban hasonló tárgyban indított, igaz nem közigazgatási, hanem polgári peres eljárását vesszük alapul, hiszen annak lezárására immáron két éve hiába vár a Pest megyei város. Budaörs egyébként a fővárosi példa alapján szintén pert indít, ahogy arról korábban elsőként a Népszavában beszámoltunk. Wittinghoff Tamás Budaörs polgármester akkor némi iróniával azt mondta lapunknak, hogy akár versenyezhetnek is a bíróságok, ki hoz előbb ítéletet. Karácsony Gergely most a Népszava kérdésére azt mondta, hogy egyeztetnek Budaörssel a per ügyében.

A fővárosi önkormányzat egyébként nem a magyar államot és nem is a költségvetésért és a szolidaritási hozzájárulás alapját képező képletért felelős Pénzügyminisztériumot perli be, hanem, a Magyar Államkincstárat, amelyen keresztül beszedik az adót. A keresetben nem szerepel pontosan a vitatott összeg, de a főpolgármester szerint kiolvasható belőle.

A fővárosnak van B terve arra az esetre, ha elvesztenék a pert, de nem ezzel számolnak. Korábban ugyanis az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogorvoslat lehetősége alapvető jog, márpedig a szolidaritási hozzájárulásról nem született kormányhatározat, vagy rendelet, így jogorvoslatra sincs lehetőségük az önkormányzatoknak.

A sajtótájékoztatón felmerült az első budapesti lakógyűlés is, amely Karácsony szerint nem állítható párhuzamba a kormány által többször indított Nemzeti Konzultációval, mivel a főváros valós kérdésekre vár választ, ellentétben a kormány „brüsszelezésével”. A szavazás június közepéig tart, több tízezer voksot várnak, de még nem mindenhová sikerült kézbesíteni a szavazáshoz szükséges azonosítókódot tartalmazó levelet.