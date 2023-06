nepszava.hu;

Budapest;népszámlálás;Magyarország;növekedés;népességcsökkenés;lakások;infrastruktúra;agglomeráció;nagyvárosok;

2023-06-06 12:55:00

Budapest és a vidéki nagyvárosok népessége is fogyott, de egyre többen költöznek ki az agglomerációkba

A Központi Statisztikai Hivatal még több részletet hozott nyilvánosságra a tavalyi népszámlálás eredményeiből.

A tavalyi népszámlálás eszmei időpontjában, 2022. október 1-én Magyarország népessége 9 millió 604 ezer fő volt, 334 ezerrel kevesebb, mint a legutóbbi népszámláláskor, 2011-ben – erősítette meg a honlapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idén februárban már előzetesen közölt adatot. A részletekből kiderült, hogy nem csak hazánk kerül egyre távolabb az évtizedekkel ezelőtti tízmilliós lélekszámhoz, a főváros sem tekinthető már régóta kétmilliósnak: tavaly ősszel Budapesten 1,7 millióan éltek, közel 47 ezerrel kevesebben, mint 11 éve.

Az is kiderült, hogy a trend immáron országos: a vidéki városok közül Debrecen a legnépesebb, 200 ezer fővel, ám 12 ezer lakossal ott is csökkent a népesség, ahogy általánosságban is csökkent a nagyvárosok népessége, míg a vonzáskörzetüké inkább gyarapodott. Ugyancsak nőtt a lakosság száma az északnyugati országrészben és a Balaton környékén. A magyarországi települések több mint egyharmadában 500 főnél kevesebben élnek.

Arról, hogy az egyre fogyatkozó lakosság milyen körülmények között él, sokat mondanak a már végleges adatok: Magyarország lakásállománya 4,6 millió lakásból áll, 21 százalékuk Budapesten, 52 százalékuk vidéki városokban, míg 27 százalékuk községekben található. A lakott lakások közel kétharmada téglaépítésű, 13–13 százaléka vályog- vagy panelfalazatú. A lakott lakások 31 százaléka kétszobás, 32 százaléka háromszobás, a négy vagy annál több szobás lakások aránya 29 százalék. A lakások átlagos alapterülete 82 négyzetméter, 4 négyzetméterrel több, mint 2011-ben. Tovább nőtt a nagy lakások aránya, a 100 négyzetméternél nagyobb alapterületűek 28 százalékot tesznek ki. Száz lakott lakásra 237 lakó jut, 11 fővel kevesebb a 2011. évinél.

Az infrastrukturális fejlettséget jelzi, hogy a lakott lakások 98 százaléka vezetékes vízzel van ellátva. A közcsatornahálózat jelentősen bővült, a házi csatornát használók aránya kevesebb mint felére csökkent. A legutóbbi népszámlálás óta több mint ötszörösére, 357 ezerre emelkedett a fűtési célra áramot is használó háztartások száma. Felértékelődött a korszerű energetikai megoldások terjedése, ugyanis 165 ezer lakott lakás már olyan épületben van, amely rendelkezik napelemmel, 68 ezer lakásban használnak hőszivattyús fűtőberendezést, és 28 ezer lakás melegvízellátását segíti napkollektor.

A KSH a részletes népszámlálási adatokat valamennyi témában idén ősszel teszi majd közzé a 2022-es népszámlálás során összegyűjtött 1,8 milliárd különböző adat feldolgozásával, ami a teljes körű digitalizáltságnak és az adminisztratív adatbázisok használatának köszönhetően a korábbi papíralapú összeírásokhoz képest jelentősen felgyorsult.