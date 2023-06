P. L.;

2023-06-07 08:02:00

Pintér Sándor megírta levelét a pedagógusoknak, amelyben elmagyarázta nekik a státusztörvényt

Az is kiderült, hogy lesz elfogadható fizetés, de Brüsszel.

Kedd este előbb a KRÉTA rendszeren keresztül, majd az Oktatási Hivataltól kaptak levelet a pedagógusok, amelyben Pintér Sándor egészségügyért és oktatásért is felelős belügyminiszter mintegy nyolc oldalban kifejti, hogy is néz ki „az új pedagóguséletpálya-modellről szóló törvény” tervezete – írja a Telex.

A levélben Pintér Sándor többször is azt hangsúlyozza, hogy a tervezetről több hónapon keresztül tartottak szakmai egyeztetéseket, továbbá kiemeli, hogy a gyerekek érdeke a legfontosabb. Ismét 800 ezer forintos átlagbért ígért a pedagógusoknak a „jogosan járó uniós források” megérkezése esetén; az nem derült ki, hogy ezt bruttóban, vagy nettóban érti-e, az viszont igen, hogy az Orbán-kormány eszerint továbbra sem érzi kínosnak azt, hogy egy olyan feladatban (oktatás finanszírozása), amely a magyar állam kutya kötelessége lenne, az Európai Unióra mutogat.

Lapunk tegnap számolt be arról, hogy a hónapok óta tartó tüntetések ellenére a Belügyminisztérium benyújtotta a parlamentnek kedden a pedagógusok új jogállásáról szóló jogszabálytervezetet, amit a tiltakozó, sztrájkoló tanárok közül többen csak „bosszútörvénynek” neveznek.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) azt követelte, a kormány ne terjessze be a parlamentnek a törvény tervezetét, amely az ígéretek ellenére sem adna jogbiztonságot, sőt az eddigieknél rosszabb feltételek közé kényszerítené a munkavállalókat. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ugyancsak a törvény visszavonását követelte, de arra is felszólította a kormányt, ha mégis beterjesztik, azt előbb hozzák nyilvánosságra és egyeztessék a szakszervezetekkel. Totyik Tamás, a PSZ alelnöke lapunknak azt mondta, semmilyen dokumentumot nem kaptak, ahogy a törvénytervezet végrehajtási rendeletét sem küldték meg nekik. Azt sem tudják, az elmúlt hónapokban megfogalmazott módosító javaslataikból mit fogadott meg a kormány és mit nem. A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet is ugyanerről számolt be, de hozzátette azt is: a BM-ben zajlott legutóbbi, május 16-ai egyeztetésen senki nem mondta nekik, hogy az lesz az utolsó alkalom, amikor leülhetnek tárgyalni.