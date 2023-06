Juhász Dániel;

oktatás;sztrájktörvény;diáktüntetés;pedagógusok;Belügyminisztérium;tanárhiány;státusztörvény;

2023-06-06 20:26:00

Úgy nyújtotta be a kormány a „bosszútörvényt”, hogy a pedagógus szakszervezetek semmilyen visszajelzést nem kaptak arról, bekerült-e valamelyik javaslatuk a tervezetbe

A hónapok óta tartó tüntetések ellenére a Belügyminisztérium (BM) benyújtotta a parlamentnek kedden a pedagógusok új jogállásáról szóló jogszabálytervezetet, amit a tiltakozó, sztrájkoló tanárok közül többen csak „bosszútörvénynek” neveznek. A BM kedd délután közleményben tudatta a benyújtás tényét, ám a törvénytervezet véglegesített szövege cikkünk megjelenéséig nem került fel a parlament oldalára.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) azt követelte, a kormány ne terjessze be a parlamentnek a törvény tervezetét, amely az ígéretek ellenére sem adna jogbiztonságot, sőt az eddigieknél rosszabb feltételek közé kényszerítené a munkavállalókat. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ugyancsak a törvény visszavonását követelte, de arra is felszólította a kormányt, ha mégis beterjesztik, azt előbb hozzák nyilvánosságra és egyeztessék a szakszervezetekkel.

Totyik Tamás, a PSZ alelnöke lapunknak azt mondta, semmilyen dokumentumot nem kaptak, ahogy a törvénytervezet végrehajtási rendeletét sem küldték meg nekik. Azt sem tudják, az elmúlt hónapokban megfogalmazott módosító javaslataikból mit fogadott meg a kormány és mit nem. A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet is ugyanerről számolt be, de hozzátette azt is:

A BM márciusban tette közzé a törvény tervezetének első verzióját, azóta több pontban is visszalépett az eredeti szövegtől, például törölték a tanárok saját, otthoni számítógépeinek ellenőrzésére lehetőséget adó előírásokat. Ám Nagy Erzsébet szerint a tervezet általuk ismert legutóbbi változata még számos hátrányos rendelkezést tartalmazott. Megszűnne egyebek mellett a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya, amivel olyan jogok is elveszhetnek, mint a közalkalmazotti előmenetel biztosítása. Az új törvénnyel már nem egységes bértábla szerint, hanem sávos bérrendszerben fizetnék a tanárokat, azt pedig az intézményvezetők és tankerületi igazgatók dönthetik el, ki milyen bérsávba kerül.

A napi munkaidőt maximum 8-ról 12 órára, a heti munkaidőt 40-ről maximum 48 órára növelnék. Az eseti helyettesítéseknek megszüntetnék a napi és heti korlátját. Visszahoznák a tanárok elleni fegyelmi eljárásokat, a büntetés akár hat hónapon át 20 százalékos bércsökkentés is lehet. A pedagógusokat bármikor átvezényelhetnék másik intézménybe dolgozni, akár 9 hónapig vagy a tanítási év végéig – sorolta a kifogásolt részeket a PDSZ ügyvivője.

A legutóbbi információk szerint a kormány július 1-jétől vezetné be a törvényt, így a parlament még a tavaszi ülésszakban, június 15-éig szavazhat róla.