Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

2023-06-08 16:16:00

Az életben maradásukért küzdenek a hazai autóbuszos vállalkozások, a „hop on hop off” cégek után ők is áfacsökkentést várnak

Nyoma sincs a friss adótörvény-tervezetekben, hogy véglegesítenék – vagy ahogyan az autóbuszos vállalkozások kérik –, kiterjesztenék a városnéző busz-szolgáltatások szűk körének megadott kedvezményes áfáját.

Már jó ideje az életben maradásukért küzdenek a magyarországi autóbuszos vállalkozások. Ezért az érdekképviseleti szervezeteik - nem először -, a szolgáltatásaik áfatartalmának csökkentését kérik a pénzügyminisztertől. Most azonban már az egységesítését is, hiszen a kormány az ágazatból a jellemzően külföldi turisták által igénybe vett „hop on hop off” jellegű városnéző buszokat kiemelve, ezen szolgáltatás áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentette.

- Ez hátrányos megkülönböztetés – véli Jakus József, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) autóbuszos tanácsának elnöke, aki a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) közúti közlekedési bizottságának a vezetője is. – Így továbbra is versenyelőnyt élveznek a nemzetközi porondon a riválisaink, mert Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Németországban is kisebb a személyszállítás áfája. Az elmúlt néhány évben legalább négyszer fordultunk azzal a kéréssel a döntéshozókhoz, hogy segítsenek rajtunk egy valamivel kisebb áfával a lehetetlen helyzet megszüntetésében, de hiába. Mindenhonnan elutasító választ kaptunk. Holott csak az ipartestületnél több mint 850 vállalkozót érint a felvetett probléma. Ezek után még inkább meglepő, hogy az általános forgalmi adójuk számottevő csökkentésével, kizárólag a „hop on hop off” jellegű városnéző buszok élvezhetnek fizetési könnyítést. A többi pedig semmilyent.

A szakember szerint a városnéző buszokat közlekedtető cégek is a fuvarozói szervezet tagjai és sokat köszönhetnek az érdekképviseletnek. Most a jelek alapján mégis hátat fordítottak az ipartestületnek. Mert arról senki nem tudott, hogy csak maguknak jelentős áfa-engedményt kérnek az illetékes tárcától, amit aztán meg is kaptak egy olyan szolgáltatáshoz, amihez az üzemeltetési engedélyeket a fővárosi önkormányzat adja ki.

- Az áfa 5 százalékra mérséklése mellett a kormányrendeletben megszabott 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése, és az elektronikus jegyvásárlás általánossá tétele nem fog nehézséget okozni a „hop on hop off” szolgáltatást végzőknek. Ez csak szépészeti beavatkozás. Egyébként

– jegyezte meg Jakus József.

Az autóbuszos szakma azért tartja méltánytalannak az új szabályt, mert ez csupán egy szűk, kivételezett csoportot érint: éppen azoknak a vállalkozásoknak kedvez, amelyek itthon részben külföldi tulajdonban vannak és az utazóközönségük is jórészt külföldiekből tevődik össze. - Az autóbuszos személyszállítási szakma ezért üdvözölné, ha a financiális könnyítés a 4939-es TEÁOR-számhoz tartozó valamennyi autóbuszos szolgáltatásra egyöntetűen kiterjedne – érvelt Pencz Zoltán, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) személyszállítási tanácsa elnöke. - A hazai autóbuszos vállalkozók, azon belül a különjárati turistabuszok, valamint a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatók (szerződéses munkásjáratok) köztudottan komoly gondokkal küzdenek. A járványidőszak elmúlt három éve jelentősen megtizedelte az ágazatot, ezen felül az üzemanyagok árának rendkívüli emelkedése, az alkatrészek nagyarányú drágulása és a gépjárművezetők magas bérigénye olyan helyzetet idézett elő, mely a mindennapos boldogulást erősen akadályozza: a vállalkozások a puszta életben maradásukért küzdenek – folytatja Pencz Zoltán. - A költségeink sok alkotóelemből tevődnek össze, melyek egyre magasabbak, ezek közül kiemelném a gumiabroncsok megugró árát, az autópályadíj-fizetési kötelezettséget, a kenőanyagot, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, valamint a telekommunikáció, a tisztítószerek, a könyvelés és sok más költségét, és még hosszan sorolhatnám - tette hozzá.

A 27 százalékos áfakulcson felül a turistabuszos vállalkozóknak még adófizetési kötelezettségük keletkezik akkor is, ha utasaikat olyan külföldi kirándulásra viszik, ahol személyszállítási adószám-igénylési és áfa-fizetési kötelezettség van érvényben. (Többek közt Ausztriában, Németországban, Lengyelországban.) A magas áfakulcs miatt a hazai különjárati turistabuszos vállalkozások egyúttal versenyhátrányban vannak a külföldi (például román vagy szlovák) szolgáltatókkal szemben is, hiszen ezen országokban bejegyzett versenytársak jóval alacsonyabb áfás árakon tudnak megrendeléseket bonyolítani az ott érvényben lévő alacsonyabb adókulcs miatt. Különösen érezhető ez az iskolai osztálykirándulások esetében, amikor a hazai tanintézmények utazásszervezői határmenti kirándulásra keresnek turistabuszt.

A szakmai érdekképviseleti szervezetek ezért azt kérik a pénzügyminisztériumtól, hogy – versenyképességük javítása érdekében – egyöntetűen csökkenjen a buszos szolgáltatások áfa-tartalma.

Az esetleges fizetési könnyítés alighanem a hozzánk érkező külföldiek számát is kedvezően befolyásolná, így a Magyar Beutaztatók Szövetsége (MABEUSZ) is érintett lehet az ügyben. Ezért kerestük meg kérdéseinkkel a szervezetet. – Azt természetesen támogatnánk, ha nemcsak a „hop on hop off” buszok, hanem minden más turistákat szállító buszos vállalkozás, amelyek különböző programokra viszik a kirándulókat, egyformán csak az 5 százalékos áfa megfizetése mellett végezhetnék a személyszállítási szolgáltatást – írta válaszában Kanel Judit, a MABEUSZ alelnöke. Arról nem tudott pontos számokat mondani, hogy egy esetleges ilyen lépés milyen forgalomélénkülést hozna, de abban egészen biztos, hogy az autóbusz költsége komoly szerepet játszik az árazásban. Amennyiben tehát kisebb lenne rajta az áfa, abban az esetben kedvezőbb, versenyképesebb áron tudnák kínálni ezt a szolgáltatást a külföldi partnereiknek. Ezért támogatják, hogy a versenyben az ugyanazon turistákat szállító „hop on hop off” jellegű és az egyéb autóbuszos, személyautós személyszállítók ugyanazon adórendszerben és mértékben fizessenek áfát.