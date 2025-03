Elillanhat az áfacsökkentés

Január elsejétől 27 százalékról 5 százalékra mérséklődik a baromfi, a tojás áfája, illetve a friss tej 18 százalékos forgalmi adója is erre a szintre süllyedt. A vendéglátás közterhe pedig 18 százalékra zsugorodik. Igaz, jelentős korlátozással. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, az áfa lefaragásának hatása akár átmeneti is lehet, egyes területeken el is maradhat.