Batka Zoltán;

figyelmeztetés;Mészáros Lőrinc;Integritás Hatóság;

2023-08-25 09:32:00

Szaporodnak a figyelmeztető lövések Mészáros Lőrinc feje felett

Nem cáfolta, de nem is erősítette meg az Integritás Hatóság (IH) lapunk érdeklődésére, hogy vizsgálódik-e és ha igen, pontosan miben a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó cég, az R-Kord körül.

A napokban a Szabad Európa írta meg, hogy az „ Integritás Hatóság ingerküszöbét is elérték Mészáros Lőrinc cégeinek ügyei”, a hírportál szerint a testület figyelmét a Püspökladány és Biharkeresztes között zajló vasúti felújítási munkálatok keltették fel.

Az EU-finanszírozású felújítást – az IH-nak a törvény szerint csak unió által pénzelt projektek esetében van némi hatásköre – az R-Kord Kft. és a Strabag Rail Kft. konzorciumban végzi fővállalkozóként. A portál arról írt, hogy a beruházás jelentős késésben van, ráadásul a fővállalkozó több alvállalkozóját nem fizette ki, és jelenleg is vannak ki nem fizetett ügyfelei. A IH csak annyit írt a megkeresésükre, hogy „értesültek” a beruházás körüli anomáliákról, illetve „figyelemmel kísérik” azt. Hogy ez pontosan mit takar azt nem árulták el, csak annyit közöltek, hogy csak a lezárt vizsgálatokról adnak tájékoztatást (az Integritás Hatóság sok egyéb mellett helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár fel is függeszthet közbeszerzést).

Megkerestük az ügyben a Mészáros-birodalmat részben összefogó Opus cégcsoportot is, amely egyelőre nem reagált a kérdéseinkre, ugyanakkor forrásaink szerint önmagában is furcsa, ha a Mészáros-féle közbeszerzésnél alvállalkozói pénzek ragadnak be, mivel ez eddig nem volt ott jellemző, azaz időben fizettek. A másik furcsaság – mint arra többen is felhívták a figyelmet –, hogy az utóbbi hetekben a NER emblematikus vállalkozóját mintha több alkalommal is kritizálta volna a hatalom.

Akár véletlen egybeesés is lehet, hogy miután Mészáros Lőrincet és családját lefotózták egy 62 méteres, 27 milliárd forintba kerülő luxusjachton, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az RTL-nek úgy fogalmazott: a jelen helyzetben „kisebb hajót és sokkal nagyobb szerénységet várnak el mindenkitől. (Papíron a luxushajó tulajdonosa a Mészáros Lőrinc-féle Magyar Bankholdinghoz tartozó Euroleasing Zrt., ám MBH-ban az államnak is van 30 százalékos részesedése.) Ezt követően hirtelen a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank összesen 87 millió forint bírságot szabott ki a bankra különféle hiányosságok miatt.

– Az immáron a kremlinológia területe, hogy pontosan mi történik a hatalom sáncain belül, ám azt gondolom, hogy immáron a Fidesz berkein belül is sokaknak szúr szemet Mészáros tevékenysége – mondta lapunknak Martin József Péter, a Transparency International (TI) ügyvezető igazgatója. Majd úgy folytatta: – Nem gondolom, hogy ez egy megrendezett felháborodás lenne, inkább arra hajlok, hogy ez egy valós feszültség.

Martin József Péter szerint ugyanakkor nem szabad túlértékelni sem ezeket a jelenségeket, ez még önmagában aligha rengeti meg a rendszer gazdasági alapjait. Az nyilvánvaló, hogy van egy olyan tendencia a hatalom körül, hogy a NER-elit tagjai az innen-onnan lopott, szerzett vagyont megpróbálják legalizálni, ebbe a törekvésbe illeszkedik, ha találnak majd valamilyen bűnbakot, így például valamilyen módon megnyirbálhatják majd Mészáros birodalmát. Mint emlékeztetett: Mészáros Lőrinc elképesztően rövid idő alatt, 2013 és 2018 között avanzsált Magyarország egyik leggazdagabb emberévé, ami nemcsak Európában egyedülálló, hanem világszinten sem létezett ilyen. Az is kézenfekvő magyarázatnak tűnik – folytatta –, hogy a NER gazdasági rendszerében mára komoly feszültségek halmozódtak fel, miután jó ideje nem jön az EU-s pénz. Mint a TI által üzemeltetett Tenderbajnok honlap is kimutatta, a hazai uniós finanszírozású közbeszerzések egyedülállóan nagy részét fölözték le a Szíjj László és Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó cégek, illetve ezek a vállalkozások árbevételeik túlnyomó többségét uniós forrásokból fedezték.

Martin József Péter emlékeztetett, hogy több mint egy éve nem érkezik uniós pénz.

Legalábbis a gazdasági makroadatokból jól látszik, hogy 4 százaléknyi uniós pénz hozzávetőlegesen 4 százaléknyi növekedést eredményezett hosszú éveken át. Most, amikor nem jönnek a források, azonnal beütött a recesszió – emelte ki Martin József Péter.

– Mivel a NER gazdasági rendszere piramisjáték-szerűen épül fel és jelentős részben az uniós forrásokból táplálkozott, azt osztotta újra a rendszer tagjai között, így a brüsszeli pénzek elmaradásával várható volt, hogy elindul a marakodás a koncért – tette hozzá.