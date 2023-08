nepszava.hu;

Európai Unió;állami támogatás;megszüntetés;bölcsődék;

2023-08-25 21:52:00

Elapadt a magyar költségvetési forrás, a az Orbán-kormány az EU-ra mutogat a bölcsődei támogatás megszüntetése miatt is

Az eredeti uniós projekt két éve lejárt, a kabinet által saját hatáskörben kiegészített pénzre nincs többé fedezet.

Jelenleg az EU-n múlik, hogy folytatódhat-e a munka világába visszatérő kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének támogatása – legalábbis ezt közölte pénteken Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkársága a 24.hu szerint arra a lapunkban is megjelent hírre reagálva, hogy június 30-tól már nem igényelhető az a 2019-től létezett támogatás, amelynek keretében a kisgyermekes családok kiadásai akár 40 ezer forinttal is csökkenthetők voltak, ha férőhelyhiány miatt magánbölcsődébe kényszerültek adni gyermeküket.

A tárca szerint az Orbán-kormány továbbra is mindent megtesz a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáért, és azt tervezik, hogy majd ismét elérhető lesz a támogatás, amelynek keretében a szabályozás „szélesebb körben, magasabb összegben, kedvezőbb feltételek mellett teszi majd lehetővé a támogatás igénylését, valamint cél, hogy a támogatásra a bölcsőde fenntartójától függetlenül valamennyi bölcsődei ellátásban résztvevő kisgyermek szülője jogosult legyen, ha visszatér a munkaerőpiacra”.

Azt, hogy az egyelőre nem érkező uniós pénzek mikor érkeznek, vagy érkeznek-e egyáltalán, továbbra is bizonytalan. A hivatalos közlemény szerint a célra eddig rendelkezésre állt GINOP-5.3.11-18 projekt forrását kizárólag a kevésbé fejlettebb régiókban állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők vehették igénybe. Eredetileg csupán 2021. december 31-ig nyújthatták volna be a kisgyermekes szülők a támogatási igényüket, de a kormány kibővítette a támogatottak körét, és költségvetési forrásból lehetővé tette, hogy a 40 ezer forintos támogatás elérhető legyen az uniós célcsoportba nem tartozó Közép-magyarországi régióban élő kisgyermeket nevelő szülők számára is.

A határidőt a kormány „a család és a munka közötti egyensúly megteremtésének minél teljesebb körű elősegítése érdekében” 2022. december 31-ig, majd 2023. március 31-ig meghosszabbította, és a program keretében mintegy 10 ezer gyermek után tudták igénybe venni a szülők a bölcsődei támogatást több mint 2,6 milliárd forint összegben. Arról lapunk is beszámolt, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a bölcsődei támogatási kérelmet valóban 2023. március 31-ig lehetett beadni, míg a kifizetési igénylést határideje június 30-án járt le.