M.A.;

Oroszország;Wagner;Jevgenyij Prigozsin;

2023-08-27 13:24:00

Elvégezték a genetikai vizsgálatokat, Oroszország szerint Jevgenyij Prigozsin tényleg meghalt

A nyomozóbizottság közölte, hogy mind a 10 áldozat személyazonosságát sikerült megállapítani, és a nevek megegyeztek a járat utaslistáján szereplőkkel.

A légikatasztrófa helyszínén talált holttestek genetikai elemzése megerősítette, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője is meghalt a szerdai repülőgép-szerencsétlenségben – közölték a BBC szerint orosz tisztviselők vasárnap.

A nyomozóbizottság közölte, hogy

Szerda este számoltunk be róla, hogy tíz ember meghalt, amikor egy magánrepülőgép lezuhant Moszkvától északnyugatra fekvő Kuzsenkino község közelében. Az utaslistán mások mellett Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér és Dmitrij Utkin Wagner-társalapító is szerepelt. A Moszkvától Szentpétervárra tartó repülőgép fedélzetén hét utas és a három fős legénység tartózkodott. Úgy tudni, az MNT-Aero tulajdonában álló Embraer Legacy típusú gép a Moszkvától északra fekvő tveri területen zuhant le, és kevesebb, mint fél órát töltött a levegőben. A nemzetközi légiforgalmat követő FlightRadar24 szolgálat egy embere szerint bármi is történt, az rendkívül gyorsan következett be, mert a pilóták nem jelentettek problémát.

Az első külföldi reagálások Putyin bosszúját gyanították a történtek mögött, míg a Kreml cáfolta azokat a feltételezéseket, hogy felelős lenne a légi katasztrófáért.