2023-08-29 08:44:00

„Nincs olyan jóérzésű magyar ember, akit ne háborítana fel” – Jobbról és balról is bírálják Putyin új történelemkönyvét

A DK-s Rónai Sándor tiltakozó levelet írt Oroszország budapesti nagykövetének, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is kiakadt.

„Sem Oroszországnak, sem másnak nem fogjuk eltűrni, hogy a szovjet túlerővel is dacoló nemzeti hőseinket fasisztának bélyegezzék és nem fogjuk eltűrni, hogy a magyar nép szabadságharcát nyugati titkosszolgálatok műveleteivé degradálják” – ezt írta Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció árnyék-külügyminisztere Oroszország budapesti nagykövetének, miután kiderült, hogy egy orosz tankönyvben durván meghamisították az 1956-os eseményeket.

Mint arról a G7 nyomán beszámoltunk, az új orosz 11.-es történelemkönyv szerint 1956-ban lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert, rengeteg gyilkosságot követtek el. A könyvben arról is írnak, hogy átgondolatlan döntés volt a szovjet csapatok egyoldalú kivonása Kelet- és Közép-Európából.

A DK-s Rónai Sándor az eset kapcsán megjegyezte azt is, hogy neki kellett tiltakozó levelet írnia az orosz nagykövetnek, azt nem a magyar külügyminiszter fogalmazta meg. Az ügyben ugyanakkor megszólalt Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, aki a Telex érdeklődésére azt közölte, szerinte nincs olyan jóérzésű magyar ember, akit ne háborítana fel az új orosz történelemtankönyv. Hozzátette: „Azt többször elmondtam, leírtam, hogy ahogyan nincs jó náci, úgy nem létezik jó kommunista sem. Az embertelen diktatúrák attól még embertelenek és diktatúrák maradnak, hogy valakik utólagosan elkezdik kozmetikázni. 1956-ot nevezték már ellenforradalomnak is (ráadásul magyarok), az is a hőseink meggyalázása volt.”