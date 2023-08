Forgács Iván;

Alföldi Róbert;Geszti Péter;Viasat 3;

2023-08-29 11:14:00

A napjuk maradhat az övék: még nem érezni, mit akar kihozni Geszti Péter az új műsorából

A kritikusnak semmi oka a felháborodásra, igaz, nagyon meg kéne izzadnia, hogy dicshimnuszt tudjon zengeni.

Ha valóban kitaláltál egy érdekes, eredeti műsort, bárkit meghívhatsz bele vendégnek, egyetlen feltétel, hogy ne beszéljen nehézkesen. Ha nincs igazán kitalálva a dolog, de új műsort kell indítani, hívd meg vendégnek Alföldi Róbertet. Vagy Stohl Andrást, vagy akár bármelyik celebet. Műsorvezetőnek pedig kérd fel Geszti Pétert. Nem érhet nagy baj, meglesz a nézettség. Nagyjából ennyit lehet egyelőre elmondani a Viasat3 új talk show-járól, amely hétfőn indult, és elkövetkezendő heteink első négy napján kíván a képernyő elé csábítani.

Valóban nincs a produkcióval semmi baj, nézhetően, jó ritmusban csorog. Ha szemünk nyitva, úgy is fog maradni. Az ünnepeltre koptatott nagyságok pedig feltehetően nem okoznak majd a későbbiekben sem csalódást. Mint ahogy Geszti sem, igazolja, hogy jobb, ha látjuk a képernyőn, mint ha nem. Úgyhogy a kritikusnak semmi oka a felháborodásra. Igaz, nagyon meg kéne izzadnia, hogy dicshimnuszt tudjon zengeni.

A beharangozó anyagokban Geszti Péter keményen kiállt az igényes televíziózás mellett. A feladat vállalását is azzal magyarázta, hogy az Adom a napom képletében látott fantáziát, ő is szívesen nézne egy ilyen műsort. Efféle kijelentéseket persze könnyű tenni, valóban izgalmas tartalmat kitalálni manapság viszont annál nehezebb. Ha valamiért mordul egyet-kettőt az ember, csupán annyi, hogy semmi eredetit nem lát az Adom a napom-ban. Klasszikus beszélgetőműsor, tizenkettő egy tucat. Ezen semmit sem változtat a keret, hogy a neten élőben követhetjük az aznap esti vendég napját. Nem is igaz teljesen, mert csak nagy megszakításokkal, morzsákat kapunk belőle. Nem mintha olyan érdekes lenne, hogyan szedi össze magát valaki reggel, hogyan sétál az utcán, milyen hangulatban ér a munkahelyére, és ott miket csinál, még ha művészeti területen ügyködik is.

A nagyjából egy órás esti beszélgetés sem nagyon tud szintet lépni. Nyilván lesi az ember egy Alföldi minden szavát, és örül, hogy normális, értelmes, emberi válaszokat ad. De a legkevésbé talán abban különbözünk, ahogy az életünkre ötven év fölött reflektálunk. Több józanság, megértés, önkritika, a megnyugvás keresése.

Végső ítéletet még korai mondani a műsor felett. Nehezen kiszámítható, ki mit, mennyit tár majd fel magából. Születhetnek megrázó, emlékezetes pillanatok. Csak egyelőre nem érezni, mire akar fókuszálni Geszti, mit akar kihozni ebből az egészből. Miben sejti a kis pluszt. Lehet, hogy csak önmagában? Alföldihez csatlakozva ő is hangsúlyozta, hogy nem szeret kamuzni. Jól tette, mert az első adás kicsit belekeverte a kamuzás gyanújába. És hogy ez végképp elillanjon, tényleg semmi más nem kellene, mint hogy eldöntse, milyen ismeretlennek vélt izgalmas réteget akar feltárni vendégeiből, urambocsá!, a világból. Az ő esetében ezt csak a kényelmesség akadályozhatja meg.

Infó: Adom a napom, Viasat3, augusztus 28.