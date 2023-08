Magyarországra érkezett az amerikai képviselő, aki részt vett Donald Trump elmozdításában

Á. B.;Á. Z.;

2023-08-30 23:03:00

Sok emberrel fog tárgyalni.

Budapestre érkezett az amerikai törvényhozás egyik képviselője, Jason Crow - közölte oldalán David Pressman amerikai nagykövet a Twitteren

A diplomata véleménye szerint a coloradói demokrata politikus megbeszélései - amelyeket kormányzati és egyéb politikai vezetőkkel valamint civil szervezetekkel és külpolitikai szakértők széles körével fog folytatni - kulcsfontosságú területeken fogják erősíteni a magyar-amerikai kapcsolatokat.

Welcome to Budapest, Congressman Jason Crow. Your engagements with a wide range of Hungarian government and political leaders, civil society organizations, and foreign policy experts will strengthen U.S.-Hungary ties on issues of vital importance. @RepJasonCrow pic.twitter.com/j0tyUtVfX3