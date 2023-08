nepszava.hu;

hitel;adósság;földvásárlás;gazdasági bizottság;kérdések;országgyűlési képviselő;Bánki Erik;

2023-08-31 21:26:00

Hogyan lett a fideszes Bánki Erik földesúr, és miként kaphatott félmilliárdos adósságra kétszázmilliós hitelt?

Nem stimmelnek a számok, de a párt nem kételkedik a parlamenti gazdasági bizottság elnökében.

Mohács környékén lett igazi földbirtokos a nyáron Bánki Erik, amikor összesen 106 hektárnyi földet vett júliusban 205 millió forintért a hímesházi önkormányzatnál kifüggesztett adásvételi szerződések szerint, s ezzel már 303 hektáros terület tulajdonosa – számolt be az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnökének nyári gyarapodásáról az RTL Híradó. A kereskedelmi televízió azonban gyakorlatilag egyetlen kérdésére sem kapott érdemi választ, pedig az ügylettel kapcsolatban több kérdés is felvetődik.

Az RTL összevetette a kormánypárti politikus, országgyűlési képviselői vagyonnyilatkozatát a valósággal, és levonta a következtést, hogy Bánki Erik több cégnek is tagja vagy tulajdonosa, jövedelme azonban csupán őstermelői és parlamenti munkájából van. – Hogy pontosan mennyi, azt nem lehet tudni, de ha szabályosan töltötte ki a vagyonnyilatkozatát, maximum évi bruttó 78 millió forint bevétele lehet – hangzik el a riportban, amelyből az is kiderül: nemcsak ő vásárolt be földekből, 20 éves fia is a környéken ruházott be: 64 hektárt vett csaknem 122 millióért, sőt apja

A kérdések tovább sorjáznak, hiszen a vagyonnyilatkozat azt is tartalmazza, hogy Bánki Eriknek nem kevesebb mint 534 millió forintos banki hitele van, és további 40 millióval tartozik magánszemélyeknek is. A politikus azonban nem reagált az RTL Híradó megkeresésére, a Fidesz-frakció azonban készséges volt, és a következő választ küldték: „a képviselő pénzintézeti hitelből finanszírozta a vásárlást”.

Schwarcz-Kiefer Patrik, a Jobbik Baranya megyei képviselője szerint is felvetődik a fideszes politikus hitelképessége, de egyelőre azt is homály fedi, hogy melyik az a bank, amelyik ilyen feltételekkel csak több száz millió forintban füröszti ügyfelet. Figyíelemre méltó az is – vetette fel az ellenzéki önkormányzati képviselő –, hogy az újonnan megvásárolt földek haszonbérleti szerződéseit nem sokkal a vásárlás előtt újították meg 20 évre, 2043-ig. – Ha kiszámoljuk, hogy a szerződésben foglalt 70 ezer forintos, a környéken méltányosnak számító hektáronkénti bérleti díjat kapja meg képviselő úr, akkor majdnem 30 év alatt térülne meg ez a beruházás – számolgatott Schwarcz-Kiefer Patrik az RTL-nek.