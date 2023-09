Népszava;

2023-09-04 06:15:00

Farkasházy Tivadar bocsánatot kért a SzázSzó szervezőitől

Szombati számunk publicisztika oldalán Farkasházy Tivadar azt írta, hogy nem tudott az általa másfél évtizeden át szervezett balatonszárszói találkozók felújításának szánt „SzázSzó” meghívóinak kiküldéséről.

Utóbbi találkozót Ujhelyi István és Horgas Péter szervezi most szombatra a Margitszigetre. Ők múlt szombaton reagáltak Farkasházy írására: „Személyesen és online is mindenben egyeztettünk Teddyvel a kezdetektől fogva”. Ennek nyomán Farkasházy Tivadar újabb, a történteket magyarázó írást juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben megkövette Ujhelyit és Horgast. Alább ezt a jegyzetet is közöljük.

*

Ma minima culpa

Megkövetem Ujhelyi Istvánt, augusztus közepén kaptam tőlük egy meghívótervezetet, csak egy másik e-mail címről, így most nem találtam, mivel azóta egy másik címről érkezett két rövid üzenete, s azt beütve nem mutatta. Azzal kezdődik, ha van öt percem, gyorsan küldjem vissza, ami nehéz körülményeimre utal. Tény, hogy három név szerepel az alján, köztük az enyém, egy nehezen átlátható grafika sarkában egy apró buborékban, amit nem vettem észre, mivel fel se tételeztem, amiről addig szó sem volt, hogy meghívóként szerepelek egy olyan eseményre, amelyre százakat várnak, s nem tudom, hogy ott mi fog történni. Ha észreveszem, azonnal kérem a nevem mellőzését, hogy ne tőlem kérdezzék, ki miért volt ott, ki meg miért nem. Ez mindig három hónapos munkám volt, most meg aláírok egy biankót? Ezért csak átfutottam, hogy a két régi szárszói adat stimmeljen, a többi az ő dolguk, égető szükség van az ilyen találkozókra, de nélkülem, s ez nem az, amibe tizenötször belevágtam, hanem a SzázSzó. Méghozzá egy remek irodalmi helyszínen, mivel Krúdy Gyula, Szép Ernő, Bródy Sándor is a Szigeten élt sokáig. A nekem küldött tervezetben viszont nem szerepelt, hogy újrakezdjük a szárszói találkozót, amit mindenki kapott. Nem kezdem újra se velük, se nélkülük. Mentségem nincs, magyarázat annyi, hogy 18 hónapja nem aludtam egyszerre egy óránál többet, ne találgassanak, lenne pénzem altatóra. Ugyanazzal fejezem be, mint a megrökönyödést kiváltót, adja az ég, hogy jól sikerüljön. Nekem mostanában nincs szerencsém az égiekkel.

Farkasházy Tivadar

*

Ujhelyi István lapunknak az újabb írásra azzal reagált: “eddy bocsánatkérését barátsággal elfogadjuk. Ahogy a meghívóban is szerepel. Ahogy a meghívóban is szerepel: a szárszói találkozók után ugyanazt és ugyanúgy bizonyosan nem lehet azonnal létrehozni, mi a megkezdett hagyományt igyekszünk új helyszínen és új név alatt, de azonos értékek, illetve célok mentén életre hívni. Köszönjük Teddynek, hogy eddig is javaslataival segítette a SzázSzó Találkozó szervezését: az elmúlt hetekben ugyanis személyesen és telefonon is folyamatosan egyeztettünk vele a program kreatív anyagairól, sőt, tartalmi struktúrájáról is. A program készen áll, az előkészületeket megtettük - fokozott lelkesedéssel várjuk a szombatot. A SzázSzó Találkozóra ugyanis - ahogy Teddy is írta - szükség van, talán jobban is, mint eddig gondoltuk. Mert minden rendszer megbukik egyszer!”