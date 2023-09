M.A.;

2023-09-05 17:22:00

Az Energiaügyi Minisztérium vizsgálja Kocsis Máté kérését a napelemes szaldóelszámolásról

A tárca közigazgatási államtitkára a szakmai szövetségek képviselőivel, majd az energiaügyi miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökével egyeztet az ügyben.

Az Energiaügyi Minisztérium érdemben vizsgálja a Fidesz-frakció arra vonatkozó kérését, hogy a már megvalósult családi beruházások esetén ne vonjanak el szerzett jogokat, és a kormány döntsön az éves szaldóelszámolás visszaállításáról legalább azon családok esetén, akiket ez korábbi szerződéseik alapján is megilletett – derül ki a tárca Facebook-bejegyzéséből.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban a közösségi oldalán azt írta, a háború és a szankciók miatt kialakult energiaválság több mint egy éve kilőtte és rángatja az energiaárakat, és „ilyen körülmények között nincs helye annak, hogy az unió elvárásai nyomán rosszabb elszámolási feltételeket kapjanak azok a családok, akik az elmúlt években napelem felszerelésével igyekeztek csökkenteni a fogyasztásukat”.

– A következő napokban a tárca közigazgatási államtitkára, Czepek Gábor a szakmai szövetségek képviselőivel, majd Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökével, Juhász Edittel egyeztet – reagált az Energiaügyi Minisztérium, hozzátéve: méltányos elszámolási rendszer kialakítására törekednek, amely megfelelően támogatja a magyar családokat a saját áramfogyasztásukat részben fedező, meglévő napelemeik működtetésében.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter nemrég egy, a Tranzit-fesztiválon rögzített, a kormány által közzétett, laza-nyáriasra, egyszersmind derűlátóra hangszerelt Tiktok-videóban, mintegy mellékesen megjegyezte, hogy a napelemesek januártól éves helyett már csak havi elszámolást alkalmazhatnak. Ez szakmai körökben már aznap kiverte a biztosítékot. Az éves „szaldóelszámolás” azt jelenti, hogy a háztáji napelem az esetleges többlettermelését a hálózatba táplálhatja, amit aztán az év folyamán, igény szerint „visszakap”. A napelemes háztartás és a szolgáltató így csak a hálózatba táplált, illetve onnan vásárolt áram egyenlege, vagyis „szaldója” szerint számol el egymással.

Az éves és a havi elszámolás közötti megtérülési különbséget napelem esetén aligha kell túlmagyarázni. Telente ugyanis a napelem értelemszerűen kevesebb áramot termel, ami kézenfekvően biztosítható az egység nyári többlettermeléséből. Mint lapunk is megírta, havi elszámolás esetén ez a lehetőség elvész és a nyáron megtermelt többletáram haszna így lényegében a szolgáltatónál, vagyis az MVM-nél marad. Egyszersmind a háztartás téli többlet-áramvásárlásai is az állami cég bevételeit növelik. Az eddigi rendszert kétségkívül szakmai bírálatok is érték, mondván: az alapján a hazai áramhálózat, illetve az országos kereslet-kínálat egyensúlyának igen költséges fenntartása a napelemes háztartások számára voltaképp egy „ingyenes akkumulátorként” üzemelne.