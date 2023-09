M.A.;

oktatás;Rétvári Bence;pedagógusok;Z. Kárpát Dániel;

2023-09-06 08:13:00

Rétvári Bence szerint a Kelet-Pesti Tankerületi Központnál 10 tanár távozott, miközben 115 új érkezett

Magyarországon több tanár van, ezért több figyelem is jut egy-egy diákra, mint a legtöbb EU-s országban – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Idén január 1. és augusztus 21. között a Kelet-Pesti Tankerületi Központban tíz pedagógus szüntette meg lemondással a közalkalmazotti jogviszonyát, és 115 új érkezett ebben az időszakban. Rendkívüli mozgás az előző évekhez képest nem tapasztalható – ezt válaszolta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a jobbikos Z. Kárpát Dániel írásbeli kérdésére. A hírt elsőként a Telex vette észre.

Rétvári hozzátette, a pedagógusok körében évtizedes gyakorlat, hogy a nyári szünetben létesítenek munkaviszonyt, vagy szüntetik azt meg. Így a betöltetlen álláshelyek száma folyamatosan változik, a pedagógusok létszáma pedig jellemzően szeptemberben állandósul, a fenntartók a végleges tantárgyfelosztást is akkor hagyják jóvá.

Az államtitkár közölte, hogy az évről évre csökkenő gyermeklétszám mellett a fő munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusok száma 2010 óta 165 és 170 ezer fő körül mozog.

Rétvári mellékelte az Eurostat kimutatását is a tanár-diák arányról.

– Ez azt mutatja, hogy Magyarországé a 8. legkedvezőbb adat az Európai Unióban: míg nálunk egy tanárra átlagosan 10,6 diák jut, addig az EU-ban 12,1. Nálunk tehát több tanár van, ezért több figyelem is jut egy-egy diákra, mint a legtöbb EU-s országban – jelentette ki.

Rétvári Bence – reagálva Z. Kárpát Dániel kérdésének megfogalmazására – azt is közölte, hogy a pedagógus felmondással nem szüntetheti meg a közalkalmazotti jogviszonyát, ez csak lemondással oldható meg.

Rétvári Bence állításaival szemben a PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának nemrég elmondta: bár a kormány folyamatosan tagadja a tanárhiányt, számos iskolában komoly gondok vannak. A szakszervezethez több visszajelzés érkezett egyebek mellett arról, hogy alsós tanítókat bíznak meg azzal, hogy felsőbb évfolyamokon is tanítsanak, akár szaktantárgyat is.

A Szülői Hang Közösséghez is záporoznak a szülői panaszok: van, aki arról számolt be, hogy a gyermeke osztályában a fizikaórákat is a magyarszakos tanár fogja tartani. Több szülő arról is írt, hogy az iskolai KRÉTA-rendszerbe feltöltött órarendben előfordul, hogy egy-egy tantárgynál a pedagógus neve helyén a „betöltetlen álláshely” kiírás szerepel.

Mint lapunk megtudta, Budapesten a 18. kerületi Bókay Árpád Általános Iskolában ideglenes órarenddel kezdték meg a tanítást, mert a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ nem fogadta el az intézmény által leadott tantárgyfelosztást.