M.A.;

jelentés;Szentgotthárd;pszichiátriai intézet;Ágyi poloska;

2023-09-06 10:34:00

Öt év alatt több mint százmilliót költöttek poloskamentesítésre a szentgotthárdi otthonban, de a probléma újra és újra megjelenik

Már az alapvető jogok biztosának 2021-es jelentésében is szerepelt az intézmény ágyi poloska fertőzöttsége.

Öt év alatt több mint 106 millió forintot költöttek ágyi poloska mentesítésre a szentgotthárdi otthonban – közölte az Átlátszóval az intézmény.

A portálhoz – ami még augusztus elején hozott nyilvánosságra egy felvételt, melyen látható, hogy ágyi poloskák lepik el az egyik mentálisan sérült beteget – most egy újabb videó jutott el a szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonából (azaz a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegyéből). „A falakat festették, a betegeket közben kiköltöztették, az ágyi poloska a lámpák búrája alá is befészkelte magát” – kommentálta a felvételt az Átlátszó forrása.

Már egy 2021-es jelentésben is feltűnt a probléma

Az ágyi poloska fertőzöttségről régóta tudhattak az alapvető jogok biztosának 2021-es jelentése szerint. Ebben az áll, hogy az intézményvezető tájékoztatása szerint a magas ellátotti létszámú intézményi férőhely kiváltása egyelőre továbbra sem várható. Méretéből adódóan az otthon kitagolása egy speciális, erre az intézményre szabott program keretén belül lenne megvalósítható, amire a jelenlegi pályázati keretek között nincs mód. A férőhelykiváltás kivitelezhetőségével kapcsolatban az intézmény vezetője nehézségként fogalmazta meg a térség adottságát, a környező apró településeken jellemző szolgáltatási és infrastrukturális hiányosságokat.

„Az elhelyezési körülményeket tovább rontja – a rendszeres rovarirtások ellenére is – az intézmény ágyi poloska fertőzöttsége. A kártevők jelenléte miatt eltávolították azokat a berendezési tárgyakat (képek, szőnyegek, faliszőnyegek, párnák, plüss figurák), amelyekkel korábban a lakók részére az otthonosságot igyekeztek megteremteni, emellett, szintén a helyzet kezelése érdekében, a szövettel borított ágyakat kórházi ágyakra cserélték. A kapott tájékoztatás hiányosságokat jelez az épületek és helyiségeik karbantartásával kapcsolatban, említésre került, hogy a létesítményekben évek óta nem történt átfogó tisztasági festés” – derül ki a jelentésből.

106 milliót fordítottak rovarirtásra

A festés hiányát az intézmény is elismerte a portálnak, mindhárom épületrészre kiterjedő tisztasági festés a közlés szerint legutóbb 2020-ban történt. Azt írták, a „B” és a „C” épületrészek festését vállalkozás végezte, ennek költsége 10 680 700 forint volt.

– Az „A” épület festése szintén ugyanebben az évben történt saját munkavállalók közreműködésével (anyagköltség mindösszesen 671 366 forint). Az ezt követő időszakban a szükség szerinti javításokat (például szennyeződést, rongálást követő helyreállítás) folyamatosan saját munkavállalók bevonásával végezte az intézmény – közölték, hozzátéve, hogy

– Az ágyi poloska mentesítésre fordított összeg az elmúlt öt évben meghaladja a 106 millió forintot. A fertőzés megfékezése érdekében – a cikk(ek) megjelenésétől függetlenül – folyamatosak az intézkedések. Jelenleg egy épületrész van lezárva, a lezárt épületrész poloskamentesítése megtörtént, tisztasági festés történik (költsége 7 598 969 forint) – tudatta az intézmény.

Lapunk nemrég az Index értesülése alapján számolt be arról, hogy formailag közös megegyezéssel ugyan, de gyakorlatilag elbocsátották az intézmény vezetőjét, Takácsné Hargitai Beátát, miután rövid időn belül több ápoló is felmondott, az ápoltak körében pedig kijárási korlátozást vezettek be.