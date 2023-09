M.A.;

bevándorlás;Magyar Közlöny;válsághelyzet;

2023-09-06 09:05:00

Az Orbán-kormány még mindig érzi a nyomást, ismét meghosszabbította a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet”

A rendelet 2024. március 7-én veszti hatályát.

Ismét meghosszabbította a kormány a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” – derül ki a kedden megjelent Magyar Közlönyből. A rendelet 2024. március 7-én veszti hatályát.

A kabinet 2015 ősze óta – területi hatályát 2016 tavasza óta az egész országra kiterjesztve – hosszabbítgatja a bevándorlási válsághelyzetet.

Legutóbb, a 2023. januárjában bejelentett, idén szeptember 7-ig hatályos meghosszabbításkor a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a döntést azzal indokolta: a tömeges bevándorlás 2015 óta folyamatosan sújtja Európát, és a legaktívabb továbbra is a magyar határt is érintő balkáni útvonal. A nemzetközi embercsempész-hálózatok pedig folyamatosan szállítják a magyar határhoz az illegális bevándorlókat. A KTK szerint „Magyarországnak továbbra is magának kell gondoskodnia az ország védelméről, ezt a célt szolgálja a válsághelyzet, amely gyorsabb és határozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé a kormány számára”.