Áll a bál a Zeneakadémián - Cáfol a kancellár

Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora az MTI-nek hétfőn nem kommentálta a Fidelio értesüléseit, amelyek szerint az egyetem kancellárja pénteken azonnali hatállyal visszavonta a vezető beosztású alkalmazottak megbízatását, így az övét is. Kupper András szerint erről szó sincs: egyeztetések zajlanak egy tervezett szervezeti átalakításról, de senkinek nem vonta vissza a megbízatását, sőt, mindenkinek a munkájára számít. A fidelio.hu arról írt, hogy a pattanásig feszült helyzetben nem látszik a megegyezés lehetősége.