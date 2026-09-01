Tóth Gábort, a Magyar Kórházszövetség elnökét kérdeztük az elmúlt időszak személycseréiről.
Egy éve tett bejelentése nyomán a tárcavezető a Magyar Honvédség több száz tisztjét menesztette fiatalításra hivatkozva, vagyis azért, mert elmúltak 45 évesek és rendelkeztek 25 év szolgálati jogviszonnyal. A magyar történelem a tanúja, hogy ez nem feltétlenül jó ötlet.
Az egészségügyi államtitkárral való megbeszélésen a még nyugdíjkorhatárukat el nem érő, de vezetői posztjukról leváltottaknak felajánlották, hogy 2024. január 1. után más munkakörben foglalkoztatják őket.
A tárcavezető segítség helyett a keménykedést választotta, államtitkára pedig nekitámadt Vitézy Dávidnak.
Az ukrán elnök a döntést azzal indokolta, hogy a hatóságok számos, hazaárulással és kollaborálással kapcsolatos ügyet vizsgálnak a rendfenntartó erők körében.
Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora az MTI-nek hétfőn nem kommentálta a Fidelio értesüléseit, amelyek szerint az egyetem kancellárja pénteken azonnali hatállyal visszavonta a vezető beosztású alkalmazottak megbízatását, így az övét is. Kupper András szerint erről szó sincs: egyeztetések zajlanak egy tervezett szervezeti átalakításról, de senkinek nem vonta vissza a megbízatását, sőt, mindenkinek a munkájára számít. A fidelio.hu arról írt, hogy a pattanásig feszült helyzetben nem látszik a megegyezés lehetősége.