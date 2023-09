Szalai Anna;

Orbán-kormány;Lázár János;fejlesztések;állami beruházások;

2023-09-06 18:08:00

Jól halad a kormány Lázár János projektzáró-listáján

Törölték a Galvani-hidat, nem újulnak meg az agglomerációs vasútvonalak, nem jut pénz a városmajori és a gellérthegyi közparkra sem.

Újabb beruházásokat törölt a kormány pénzhiányra hivatkozva. A kedd este megjelent kormányhatározat szerint nem épül meg az új Duna-híd – munkanéven Galvani híd –, elmarad a budapesti pályaudvarok és az agglomerációs vasútvonalak fejlesztése, nem lesz emlékű Recsken és Hortobágyon, nem újul meg a városmajori és a gellérthegyi közpark (a magánberuházásként épülő sikló hitelből való támogatása viszont nem került ki) és nem költenek a Dél-budai szuperkórház megközelítésének javítására sem. Így, ha valaha fel is épül a helikopterpályás, csilivili egészségügyi palota, legfeljebb repülővel vagy gyalog juthat el oda, akinek kell. (A kórházprojekt fut tovább, így Kocsis Máté felesége igazgatósági tagként 550 ezer forintot vihet haza havonta immáron ötödik éve, míg a nem működő kórház vezérigazgatója 1,7 millió forintos fizetést kap, a felügyelőbizottsági tagok 350-450 ezret.)

A most kihúzott projektek szerepeltek Lázár János korábbi, indulatos feliratokkal kidekorált listáján is. Többségük, mint lezárandó ügy. Sőt az azóta posztjáról távozó Fürjes Balázs miniszterhelyettes kedvence, a városmajori park megújítása mellett még az a megjegyzés is szerepelt, hogy „Nem! Soha!”. De akad néhány eltérés is.

Éppen az ellenkező irányban változott a Ludovikára tervezett katasztrófavédelmi központ beruházása, amelyet Lázár még kihúzott volna. De Orbán Viktor egyik kedvenc egyetemére – úgy tűnik - mindig jut pénz. Ahogy arról a Népszava korábban beszámolt: idén júniusra lekerült a leállított beruházások listájáról és a négyemeletes, külsőre nem túl izgalmasnak tűnő épület áprilisban megkapta az építési engedélyt, sőt már a bontással is végeztek. A teljes beruházás végösszege 45 milliárdra rúghat.

A kormány most nyilvánosságra hozott, újabb projekteket leállító döntése megdöbbentette Vitézy Dávidot, az Orbán-kormány korábbi közlekedési államtitkárát, aki az azóta Lázár János által beszántott Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként több, most törölt beruházásnak is az elindítója volt. Mint írja: a közlekedési miniszter kritikátlan Horthy-imádata és az ebbe (korábban szintén általa vezetett) Közlekedési Múzeum belerángatása mellett súlyos csomagot tett le a budapestiek és az agglomerációban élők elé. Érthetőnek tartja ugyan, hogy az uniós források elapadása és a magyar gazdaság romló helyzete miatt egyes beruházások csúsznak, vagy halasztódnak, de a fenti döntéssel milliárdokért elkészült terveket, sok éves egyeztetéseket sikerült kukába dobni. Nem először. A Nyugati-Déli vasúti alagút tervezésére vonatkozó 2,8 millió eurós (1,1 milliárd forint) összegű uniós támogatási szerződést már az év elején felmondta a kabinet Lázár János beruházási miniszter javaslatára. Most törölték a budapesti pályaudvarok ehhez kapcsolódó fejlesztési koncepcióját, holott a már elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányok alapján nemzetgazdaságilag messze a leghasznosabb beruházás lenne. (Minden befektetett forint kétszeresen térülne meg az ország számára). A döntés szerinte „a magyar közlekedéspolitika érzelemvezérelt és kapkodó komolytalanságát mutatja”.

Súlyosan elhibázottnak tartja az agglomerációt is kiszolgáló vasútvonalak fejlesztésének törlését is, hiszen „a Budapestre érkező vasúti forgalom legneuralgikusabb, leglerobbantabb és leginkább zavarérzékeny szakaszáról van szó, mely nem csak lassítja a vonatokat, de a késéseket és a mai menetrend korlátait is legnagyobbrészt okozza”. A tervezés két éve tart, forrását az unió biztosította, így a központi költségvetést nem terhelte. Ugyanez igaz a többi most törölt vasúti beruházásra is, a tervek készültek, a pénz is megvolt rá. A Galvani híd beruházásával – azzal együtt is, hogy a fővárosi önkormányzat pert indított ellene - több éve zajló előkészítő és tervezői munkát és cirka 5 milliárd forintot dobott kukába a kormány – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid.

„Minden, de tényleg minden hazugság volt, amit a kormány az elmúlt években ígért a budapestieknek” – hördült fel Karácsony Gergely főpolgármester is, aki szerint „a választási kampányok közeledtével tobzódtak a kormány emberei a látványtervekben, ide gyorsvasút, oda szuperkórház, amoda égigérő vascsicsergő.” De ezeket a kormány most mind kiradírozta. Ő is úgy látja, hogy „nincs ebben semmiféle koncepció, semmiféle vízió, ebben a puszta megszorítás, a pőre károkozás van”. A hamarosan kezdődő választási kampány kiindulópontja így szerinte az lesz, hogy a budapestieket átveri a kormány.