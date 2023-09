Csákvári Géza, Velence;

Velencei Filmfesztivál;Reisz Gábor;

2023-09-11 06:00:00

Reisz Gábor: Normális esetben sírnom kellett volna, de hát én erre nem vagyok képes színpadon

Filmtörténelmet írt Velencében, de a Nemzeti Filmintézet nem várta meg a rendező NER-kritikus filmjének eredményét az Oscar-nevezéssel.

Harmadik egészestés műve, a Magyarázat mindenre nem csak az első magyar film volt, mely az Orrizonti elnevezésű hivatalos versenyszekcióban tarthatta a világpremierjét, hanem rögtön meg is nyerte a legjobb filmnek járó elismerést.

Az író-rendező remegő kézzel, a meghatódottságával küzdve köszönte meg a díjat a művet finanszírozó AVF – Szlovák Audiovizuális Alapnak, a szlovákiai Prikler Mátyás producernek, illetve a magyar Proton Cinemának és Berkes Juli producernek.

– mondta Reisz Gábor, amit a gála vastapssal honorált. Beszéde végén egy mondatban magyarul köszönte meg stábjának a munkát, és hozzátette: a magyar közönség október 5-től láthatja a filmet a mozikban, és szeretné, ha "elkezdenénk beszélgetni, amíg van kivel".

A Magyarázat mindenre két magyar családra fókuszáló dráma: egy jobboldali mérnökember, György (Znamenák István), illetve egy liberális tanár, Jakab (Rusznák András) famíliájának történetét kapja meg a néző. A közös pont, hogy György fia, Ábel (Adonyi-Walsh Gáspár) történelemtanára Jakab, és ebből a tárgyból a fiú megbukik az érettségin. Történetesen van rajta egy kokárda – és ettől kezdve a dráma politikai jelleget kap. „Kegyetlenül realista mozi” – írtuk a kritikánkban.

– mondta lapunknak Reisz Gábor vasárnap délután. „Nem igazán tudtam még feldolgozni az eseményeket, ehhez több időre lesz szükségem” – tette még hozzá Reisz Gábor. Ahogy elmesélte, a gála után a díjazottaknak fotózásra és sajtótájékoztatóra kellett menni, mielőtt eljutottak a közönségnek tartott grandiózus álló fogadásra. A rendező szerint a legdurvább élmény az volt, a vastaps, amivel fogadták, amikor belépett. „Nem számítottunk még egy ünneplésre”. Hozzátéve: rengetegen jöttek oda hozzá gratulálni, a beszédét is megindítónak tartották. Többek között Agnieszka Holland, aki úgy szólította meg Reisz Gábort: „testvér”. Elmesélte, hogy olyan emberek is gratulálnak ki, akiket általános iskolás kora nem látott. Sőt, számos ismert rendező is, például a román Radu Jude, akivel személyesen még soha nem is találkozott. „Megható ez a szeretet, kicsit segít felfogni, mi is történik éppen velünk” - húzta alá a filmes. Reméljük, mihamarabb sikerül megszokni azt is, hogy az elismeréssel Reisz Gábor belépett az úgynevezett A-listás európai rendezők közé. Azaz, a Magyarázat mindenre előtt hosszú fesztivál és forgalmazási körút áll. A következő egészestés művéért pedig a legnagyobb fesztiválok fognak egymásra licitálni.

A hivatalos verseny – mely a szaklapok szerint idén gyengébb volt, az Orrizonti szekció – kiemelkedő alkotása a görög Yorgosz Lanthimos Szegény párák című sajátos, drámai mélységekkel rendelkező komédiája volt, így senki sem csodálkozott azon, hogy megkapta az Arany Oroszlánt a Damien Chazelle vezette zsűritől. Magyar jelentősége is van a műnek: Budapesten forgatták, hazai koproducere Kemény Ildikó, és több száz magyar szakember dolgozott a filmen – nem rossz pont ez az országimázsnak, elvégre az egyik fő Oscar-esélyesről van szó.

Kicsit tágabbra nyitva az ollót, az idei Velencét Kelet-Európa mentette meg, hiszen a zsűri különdíját a lengyel-belorusz határon mai napig zajló embertelen migráns „problémakezelésről” készült A zöld határ kapta. Rendezője, a már említett Agnieszka Holland – aki pedig a lengyel filmintézet támogatásából és kontrolljából nem kért – beszédében tovább erősítette filmje üzenetét:

– hangzott el a tapsot érő „köszönőbeszédében”.

A maradék díjak bölcs döntések eredményei. A legjobb rendező Matteo Garrone lett az IO Capitanoért, mely Seydou és Moussa, két afrikai menekült fiatalember útját meséli el, akik Dakarból indulnak Európába. A mai Odüsszeia a sivatag veszélyein, a líbiai fogolytáborok borzalmain és a tenger veszedelmein keresztül mutatja be a témát.

Ami a színészi alakításokat illeti, Peter Sarsgaard nyerte el a Volpi-kupát Michel Franco Memory című filmjében nyújtott tökéletes játékáért: Sault, egy demenciában szenvedő férfi szerepét alakítva kerüli a kliséket. A szinte kezdő Cailee Spaeny nyerte a legjobb színésznőnek járó díjat Sofia Coppola Priscilla című filmjéért, mely a címszereplő 1985-ös „Elvis és én” című memoárjának adaptációja, és soha nem látott sötét színben tűnteti fel az énekeset. Lehet gondolkozni a hitelességén, hiszen Priscilla Presley tavaly az Elvist ünneplő produkció mellett is kiállt. De ez persze nem von le semmit a huszonöt éves Spaeny mély átéléssel nyújtott alakításából.