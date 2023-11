P. L.;

2023-11-17 16:00:00

Botoxra, OnlyFansre és luxusra költötte a lopott kampánypénzt a beteges hazudozó amerikai republikánus képviselő

George Santos a jelentés miatt bejelentette, hogy nem indul újra, de a képviselőház megpróbál előbb útilaput kötni a talpára.

Nem indul újra a választásokon 2024-ben George Santos amerikai republikánus képviselő, miután a képviselőház etikai bizottsága elmarasztaló jelentést tett közzé magatartásáról. A BBC szerint volt is miért elmarasztalni.

A testület megállapította, hogy a New York-i republikánus kongresszusi képviselő „kirívó mértékben” lopott a saját kampánya kasszőjából és a képviselőjelöltség minden aspektusát saját személyes javára fordította. A republikánusok és demokraták között egyenlően megosztott tagságú etikai bizottság jelentése szerint George Santos fiktív kölcsönökről számolt be a politikai bizottságaiban, hogy adományozóiból még több pénzt csalhasson ki, a fiktív kölcsönök törlesztései pedig valójában saját bankszámláján landoltak. Ezeket a portál szerint többek között a következőkre költötte:

Mindemellett így is sikerült eladósodnia, ugyanis csak egyik saját cége, a RedStone segítségével tudta kifizetni azt a 200 ezer dollárnyi (átszámítva több mint 69 millió forintnyi) hitelkártya-tartozást, amit a Hermèsnél, az OnlyFansnél és a Sephoránál halmozott fel.

A politikusnak ezen felül 37 olyan kiadását számolták meg, amelynek összege pontosan 199,99 dollár volt. Ez konkrétan egyetlen centtel kevesebb annál a küszöbnél, amely előírja a kampányköltéseknél a nyugták megőrzését. George Santos politikai, valamint az adományozókhoz fűződő kapcsolatait arra használta fel, hogy megkérdőjelezhető üzleti ügyletek révén további forrásokat szerezzen magának, mindezt pedig azáltal tudta fenntartani, hogy választóinak, adományozóinak és munkatársainak folyamatosan hazudott a hátteréről és tapasztalatairól - közölte jelentésében az etikai bizottság.

A jelentés fényében George Santos úgy döntött, nem indul újra a jövő évi választáson, ennek ellenére az abban megfogalmazottakat elfogultnak és „politikai rágalomnak” minősítette, hozzátéve, fontosabb a politikai karrierjénél, hogy a családja ne legyen a sajtó céltáblája. Három kongresszusi képviselő azonban már jelezte, igyekeznek megoldani, hogy a képviselő ne maradhasson a pozíciójában jövő novemberig, és megpróbálják kizárni a képviselőházból. Az etikai bizottság elnöke, a mississippi republikánus Michael Guest azt ígérte, hogy személyesen intézkedik a kongresszusból való kizárása érdekében, s két demokrata, a kaliforniai Robert Garcia és a New York-i Daniel Goldman is azt mondta, hogy hamarosan új intézkedések bevezetését tervezik. A BBC ugyanakkor megjegyzi, hogy a kizáráshoz kétharmados többség szükséges, és egy ilyen szavazást George Santos alig két hete már megúszott.

A portál azt is feleleveníti, hogy George Santos korábban saját magát is beteges hazudozónak minősítette. Ez minden jel szerint nagyjából meg is felel a valóságnak: kampányában úgy ábrázolta magát, mint aki megtestesíti az "amerikai álmot": brazil bevándorlók meleg gyermekeként azonosította magát, aki később a Wall Street felső köreibe emelkedett, s nagy ingatlanportfoliót épített ki, mielőtt politikusnak állt volna. Elmondása szerint a New York-i Baruch College-ban tanult, tapasztalt Wall Street-i befektető lett, dolgozott a Goldman Sachsnál és a Citigroupnál, édesanyja pedig „büszke amerikai zsidó”, aki jelen volt a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásnál, és kis híján túlélte azt. Később saját maga vallotta be, hogy mindebből semmi nem igaz: nem végzett egyetemet, nem dolgozott az említett cégeknek, nincs is ingatlanja New Yorkban, nem zsidó és édesanyja valószínűleg még csak az Egyesült Államokban sem tartózkodott 2001. szeptember 11-én.

Az etikai bizottság azt közölte, hogy nem indít fegyelmi eljárást George Santosszal szemben, de csak azért, mert valószínűleg hátráltatni tudná az eljárást és a felelősségre vonást. Helyette az ügyét az igazságügyi tárcához utalták további vádemelés és esetleges büntetőeljárás céljából. A BBC megjegyzi, hogy George Santos ellen egyébként már vádat emeltek többek között összeesküvés, elektronikus csalás, hamis nyilatkozatok, iratok meghamisítása, személyazonosság-lopás és hitelkártya-csalás miatt is.