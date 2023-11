M.A.;

2023-11-20 11:35:00

Németh Szilárd szerint most már tényleg jön a szuverenitásvédelmi törvény, azt lesz a heti főmenü az Országgyűlésben

Kocsis Máténak az eredeti tervek szerint a múlt héten kellett volna benyújtania a javaslatot.

Németh Szilárd arról is beszámolt, az Országgyűlésben a szuverenitásvédelmi törvénycsomag lesz „a heti főmenü".

A legfontosabb azonban az, hogy Németh Szilárd arról is beszámolt, az Országgyűlésben a szuverenitásvédelmi törvénycsomag lesz „a heti főmenü”.

Mint azt a Népszava is megírta, négynapos ülést tart a héten az Országgyűlés, amely hétfőn egyebek mellett a tavalyi zárszámadást, a jövő évi adótörvényeket és a globális minimumadóról szóló törvényjavaslatot is tárgyalja. De vita lesz a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvényjavaslatról is, amely lehetővé teszi az állam tulajdonában álló egyes kastélyok, kúriák, udvarházak tulajdonjogának ingyenes átruházását vagy vagyonkezelésbe adását.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait, és egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte az előttünk álló 10-15 év a szuverenitás védelméről fog szólni, nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos más térségében is. Nagy vita várható az Országgyűlés elé kerülő szuverenitásvédelmi törvényről, de világos tilalmakat kell felállítanunk ahhoz, hogy ne lehessen külföldi pénzzel befolyásolni a magyar választásokat – jelentette ki.

Bár az eredeti tervek szerint Kocsis Máténak, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének a múlt héten kellett volna benyújtania a szuverenitásvédelmi törvényről szóló javaslatot, a jogszabálytervezet nem jelent meg az Országgyűlés honlapján. Ennek ellenére máris világhírűvé vált, a The Guardian például arról írt, a terv félelmet kelt Magyarországon az ellenzék, a civil szervezetek és a média körében, és a jogszabály nem szól másról, mint a megmaradó kritikus hangok elhallgattatásáról, a hatalom megerősítéséről. Az Európa-ügyi miniszterek tanácskozásán volt, aki aggályait hangoztatta a tervezet miatt.