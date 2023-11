nepszava.hu;

2023-11-21 07:59:00

Újra kémműhold fellövésével próbálkozik Észak-Korea

Japán készenlétbe helyezte a légvédelmét, Dél-Korea partjainál pedig lehorgonyzott egy amerikai repülőgép-hordozó.

Észak-Korea értesítette Japánt, hogy kémműholdat tervez felbocsátani november 22. és december 1. között; amit mind a tokiói kormány, mind Dél-Korea szerint sérti az ENSZ-BT határozatait – derül ki a Reuters kedd reggeli beszámolójából. A bejelentéssel egy időben a japán parti őrség és a dél-koreai állami tengerbiztonsági hivatal is figyelmeztetést adott ki.

Észak-Koreának idén már két sikertelen kísérlete is volt a kémműhold fellövésére, a most tervezett akciót elítélte Kisida Fumio japán miniszterelnök, megjegyezve, hogy országa védelmi rendszerei „készen állnak minden felmerülő váratlan helyzetre”. Hozzátette, a műhold fellövéséhez szükséges ballisztikus rakétatechnológia nem csak az ENSZ-BT határozatait sérti, hanem „a nemzetbiztonságot” is jelentősen befolyásolja.

A dél-koreai védelmi minisztérium közölte, hogy kiemelten figyel a tervezett észak-koreai rakétaindításra, mert korábban is a bejelentések utáni napon történtek a kilövések. Phenjan többször is kijelentette, hogy „szuverén jognak tekinti űr- és katonai rakétaprogramjait”, továbbá műholdakból álló flottát is tervez az amerikai és dél-koreai csapatok lépéseinek megfigyelésére. A Reuters emlékeztetett, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szeptemberi oroszországi útján Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte, hogy segít Phenjannak műholdak építésében.

A dél-koreai haditengerészet közleménye szerint kedden a Carl Vinson amerikai repülőgép-hordozó behajózott a dél-koreai busani kikötőbe egy korábban tervezett látogatás keretében, a szövetségesek fokozott készenlétének részeként Észak-Korea rakéta- és nukleáris fenyegetései ellen. Dél-Korea azt is tervezi, hogy az Egyesült Államok segítségével november 30-án felbocsátja első felderítő műholdját Kaliforniából.