nepszava.hu;

interjú;BBC;Banksy;keresztnév;

2023-11-21 13:21:00

Banksy elárulta a keresztnevét egy elveszettnek hitt húsz évvel ezelőtti interjúban

A híres brit graffitiművész személye körüli homály egy részéről lebbenti fel a fátylat a hangfelvétel.

Előkerült egy elveszettnek hitt BBC-interjú Banksyvel, a világhírű, de titokzatos utcai művésszel, graffitiművésszel amelyben elárulja, mi a keresztneve – írja a brit médium, hozzáfűzve: a BBC Sounds as Radio 4 The Banksy Story című műsorában meghallgatható 2003-as felvételen riporter, Nigel Wrench megkérdezi tőle, hogy „Robert Banksnek hívják-e” amire a művész azt válaszolja: „Robbie vagyok”.

Banksy keresztneve, olvasható a cikkben, már régóta spekuláció tárgya az interneten, többek a Robin, Robert és Robbie, lehetséges változataira tippeltek, így az utóbbi lett végül a befutó. A felvételen, amely a művész korai – 20 év körüli lehetett akkor – interjúi közé tartozik, elhangzik, hogy Banksy a saját alkotásait, a a művészethez való hozzáállását a mikrohullámú sütőben készített gyorsételekhez hasonlítja.

Banksy, aki immár biztosan Robbie titokzatossága ugyanakkor továbbra is megmarad, valódi kilétét ezután is homály fedi. A felfedezett interjújában, amikor arról volt szó, hogy az utcai művészet, a graffiti vandalizmusnak, rongálásnak is minősülhet, arra biztatott mindenkit, menjen ki az utcára, nézzen körül, mennyi a szemét, ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy művészete múlandó, jöhet bárki, aki majd átfesti, megváltoztathatja, vagy egyszerűen csak megszabadul tőle.