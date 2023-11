Papp Zsolt;

adathalászat;Erste Bank;csalások;internetes csalás;mobilbank;bankkártya-adatok;

2023-11-23 16:13:00

Megugrott a bankkártyacsalások száma, a tízmilliárdos kár után még csak most jön a veszélyes időszak

A Black Friday, illetve a karácsony a csalókat is lázba hozza.

A fővárosi vagy az agglomerációban lakó középkorú nők esnek leggyakrabban bankkártyához köthető, vagy hasonló pénzügyi csalások áldozatává, ám a főváros környéki középkorú férfiaktól csalják ki az átlagosan a legnagyobb összeget – derül ki abból az elemzésből, amit az Erste Bank szakétői készítettek 2020 óta rendelkezésre álló visszaéléseket vizsgálva. Ugyanakkor senki sem védett a csalások ellen, legyen bármilyen korú vagy akár még pénzügyileg tudatos is.

Még privátbanki ügyfelekkel is előfordult, hogy lépre mentek. Az idei első félévben a magyar bankrendszerben már 10 milliárd forintos kárt okoztak a csalók, ez erőteljes növekedés az előző évhez képest, ezért is hívjuk fel a figyelmet ezekre a tipizáltató csalásokra a Black Friday és a karácsonyi bevásárlások előtt – mondta Kósa Anna, az Erste Bank compliance vezetője a bank sajtótájékoztatóján. A bank házon belül a harmadik negyedévben mintegy 4,4 milliárdnyi csalást akadályozott meg, ez az első negyedévhez képest közel háromszoros értéket jelent, vagyis ijesztő mértékben szaporodtak el a csalási próbálkozások.

A férfiak esetében a nagyobb csalási kár pedig a beugratós befektetési ajánlatoknak a következménye. A 20-30 éves korosztály informatikailag tudatosabb, ebben a csoportban kevesebb az áldozatok száma, míg az 50-60 felettiek védi a korukból fakadó fokozottabb fenntartás a digitális pénzügyi csatornákkal szemben.

A vásárlásokkal kapcsolatos csalások két nagyobb csoportra oszthatóak: a bakkártyás csalásokra, illetve az átutalási csalásokra. Az előbbiek adják az esetszám nagyobb részét, ugyanakkor a bankok megelőző rendszere a tipikus bankkártyacsalásokat sokkal könnyebben kiszűrik, így azt meg tudják akadályozni. A bankkártyás csalások esetében az Erste a kísérletek 90 százalékát megakadályozza. Ritkább, hogy a csalók átutalásra veszik rá az áldozataikat – ám ilyenkor akár több millió forintos is lehet a kár, hisz az azonnali átutalás keretében néhány másodperc alatt akár 20 millió forint is eltűnhet a számláról.

Az eddigi esetből tanulva Kósa Anna szerint mindig óvatosan kell eljárni, ha egy korábban nem használt webáruházban vásárol az ember. Ilyenkor érdemes az első terméket utánvétellel kérni. A bankkártyás visszaélések egyik ismert módszere a hamis weboldal, amely például egy ismert cipőmárkára rákeresve bukkan elő a találatok között első helyen, annak a webshopjához megszólalásig hasonlít, csak egyetlen betű hiányzik mondjuk a cég nevéből a böngészőben. Ezekre az oldalakra reménybeli vevők leggyakrabban internetes keresés után tévednek, nem véletlenül, ugyanis a csalók sokszor fizetnek azért, hogy a nagy kereső elsőként dobják fel a hamis linkjüket. Könnyen lebuktatható egy hamis webáruház, ha megnézzük az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket: nem kell az egész anyagot elolvasni, de ha az első tíz mondatban magyartalanságot találunk, akkor szinte biztos, hogy csalók üzemeltetik a weboldalt. Gyanakvásra adhat okot az is, ha egy webshopban kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.

Gyakori csalási mód, hogy futárszolgálatok nevében jelentkeznek be a csalók, mondván útban van a rendelésünk, csak általuk küldött internetes címre kell kattintani pontosabb információkért. Máskor csalók először is a email címünket igyekeznek megszerezni, majd ha ez megtörténik arra küldik meg a hamisított weboldal linkjét, ahol már arra kérnek adjuk meg bankkártyáink adatait. Ez a veszélyes, ugyanis ha csalóknak akárcsak egyszer megadjuk a bankkártyáink adatait, azt az online térbe ők már használni tudják, és lehet, hogy csak hónapokkal később. A csalások elleni védekezés lehet, hogy a mobilbankban az ügyfelek alacsony átutalási és internetes vásárlási limiteket állítanak be. Ilyenkor nem teljesülnek nem általunk kezdeményezett tranzakciók, illetve a sikertelen tranzakciókat a bank maga is észleli, és ha „ismerős” a csaló, akkor azonnal tudják blokkolni ügyletet vagy akár zárolják a kompromittálódott bankkártyát a további csalások megelőzése érdekében. Az adathalász támadások fekete öves módja, hogy nemcsak a bankkártya, de mobilbank azonosítókat, sőt megerősítő kódokat is kérnek az online csalók. Ha ezeket megadjuk, azzal ezzel átengedjük a bankszámlánkat a csalóknak, ezért ezeket az adatokat soha nem szabad közölni egy vásárlás során.