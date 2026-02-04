Nem működik megfelelően a pénzintézet mobilbankja és netbankja. A K&H tájékoztatása szerint technikai hiba történt, dolgoznak a helyreállításon.
Ha a digitális felületek használatát kivennék a pénzügyi rendszerből, a fiókhálózatok már nem tudnák kiszolgálni a tömegesen megjelenő ügyfeleket.
A Black Friday, illetve a karácsony a csalókat is lázba hozza.
Magyarországon az ügyfelek 60 százaléka még mindig a bankfiókban intézi a pénzügyeit. Az elektronikus csatornák azonban lassan átveszik a vezető szerepet a bankolásban. A bankfiók helyett már inkább az internetbank, a mobilbank és az okostelefonra letölthető alkalmazás élvez előnyt a mindennapi bankügyek során.