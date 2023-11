Balassa Tamás;

Orbán-kormány;Magyarország;Izrael;kártérítési per;háborús bűnök;Dániel Péter;

2023-11-27 10:45:00

Húszmillió dollárra akarja perelni Dániel Péter a magyar államot, szerinte Orbán Viktor hatalma Hágában fog véget érni

Orbán Viktor rendszere másolja a putyinit, az állítólagos külföldi ügynököket megbélyegző szuverenitásvédelmi törvény is ékes példája ennek. A rendszer azonban aligha öl szándékosan, bár a tíz éve Izraelbe menekült ügyvéd és aktivista, a magyar állammal szemben húszmillió dolláros kártérítési perre készülő Dániel Péter nem biztos ebben. Interjú.

– Amikor utoljára, 2017-ben Magyarországon járt, éjjel vették őrizetbe a repülőtéren. Ma is elfogatóparancs van érvényben ön ellen. Miért?

– Legutóbb négyes fokozatú biztonsági intézkedéssel, derékhez rögzített láb- és kézbilincsben vezettek el, és egy napig tartottak fogva. A izraeli nagykövetség lépett közbe. Hónapokig bujkáltam, hogy a rákos édesanyámmal lehessek, és tisztességben eltemethessem. A feleségemmel együtt ápoltuk őt. Az őrizetbe vétel egyik oka egyébként az volt, hogy a Horthy-ügyben rám kirótt közmunkát átváltották 30 napos börtönbüntetésre, amit nem kezdtem meg. A másik a Wittner-ügy, a harmadik pedig a Gój Motoros-ügy volt, mivel én ott megjelenni sem voltam hajlandó. A szélsőjobboldali egyesület vezetője leütött, és amikor szembesültem vele, hogy engem vádoltak meg hamis vád miatt, addigra elmenekültem Magyarországról.

A szentendrei házunknál is több súlyos, antiszemita támadási kísérlet történt, ellenem és a feleségem ellen is.

– Régi történetek. Miért most akarja beperelni a magyar államot és a kormányt?

– Több feltétel kellett az eljárás elindításához, az egyik a nemzetközi helyzet. A Trump, Putyin, Netanjahu triumvirátussal a háta mögött Orbán olyan hatalom volt, amellyel szemben nem lehetett volna reális esélyem. Csakhogy a helyzet megváltozott. Itt nálunk Netanjahu meggyengült, mert olyan hibákat, sokak szerint bűnöket követett el. Orbán megérdemelten magára maradt, a nyugati világban, az EU-ban és az USA-ban is persona non grata lett az orosz agresszor támogatása és a kommunista Kína gátlástalan gyarmati szolgálása miatt. Illetve még súlyosabb szálak miatt, amelyek Iránig és a Türk Tanácsig vezetnek.

– Mi alapozza meg a kártérítési peres igényét?

– A kártérítés okai mindvégig fennálltak, csak egyre súlyosabbak lettek. Az egészségromlás, az anyagi veszteségek, az ügyvédi karrierem, a jó hírnévhez való jogom súlyosan sérült. Ez a vörösre festett kereki Horthy-szoborral kezdődött. Ezzel vívtam ki a gyűlöletet. Súlyos egészségromlást okozott az üldöztetés mindkettőnknél, ezért a feleségemmel együtt mindketten perelünk. Az alperes a magyar állam és az Orbán-kormány lesz, illetve bizonyos személyek és hatóságok. Izraelben az a jogszabály, hogy ha egy állampolgárát külföldön súlyos antiszemita támadás vagy bármilyen jogsértés éri, akkor az itteni bíróságon joga van kártérítési perben fellépni. Én 1999 szeptemberétől vagyok izraeli állampolgár, tehát az összes sérelem ekként ért engem. Valamennyi jogsértésért perelek, az ügyvédi kamarai kizárás, az elfogatóparancs, az antiszemita fenyegetések és hecckampányok miatt, de az emiatt kialakult szívbetegség és II-es típusú cukorbaj is idetartozik, és egy stroke-om is volt. Ha nem volna kiváló minőségű az izraeli egészségügy, akkor már nem is élnék.

– Több eljárást is tervez a magyar állammal és kormánnyal szemben.

– Háromlépcsős jogi támadásra készülök. Az első a kártérítési perem lesz, amelyet a feleségemmel együtt vívunk meg, a második a Strasbourg előtti perek, a harmadikat Hágában indítjuk, ahol Orbán Viktor hatalma véget fog érni. Ez a tervem. Ezt a harcot végig fogom vinni, ha közben nem történik velem valami.

– Azt sugallja egy posztban, hogy nemrég dróntámadás célpontja lehetett, és – teszi hozzá – magyar kormánytagok gyanúsan sokat tárgyalnak Teheránban. Azt azért ugye nem gondolja, hogy az Orbán-kormány akarja kivégeztetni?

– Több különös dolog történt a közelmúltban. November 9-én egy csendes lakónegyedbe érkezett egy kis hatású drón, amelyet a szakemberek konkrét célszemély likvidálására alkalmas drónnak neveznek. A lakásunk mellett nyolc-tíz méterrel süvített el. Ez egy iráni gyártmányú fegyver volt, és mint tudjuk, a magyar külügyminiszter több alkalommal folytatott titkos tárgyalásokat Teheránban. Azóta folyik egy vizsgálat, amelyben meg is hallgattak engem.

– Háború idején előfordul hasonló cselekmény.

– Túl sok a gyanús véletlen. A dróntámadás előtt néhány nappal felhívott egy magyar rendőrhatósági személy, hosszú percekig beszéltetett sületlenségekkel, miszerint a magyar kormány kész kimenteni engem a háború sújtotta Izraelből, ha vállalom a felelősséget a Magyarországon indított eljárásokban. Az itteni hatóságok később kiderítették, hogy a hölgy 500 méterre volt tőlem, és hogy a beszélgetés egy dologra volt jó, a lakásunk GPS-koordinátáinak a bemérésére.

Amúgy sem mennék vissza, mert én már ide tartozom. Elsőként jelentkeztem a polgári védelemhez, és a mai napig szolgálok. Eszem ágában nincs a háború elől menekülni.

– Jöjjenek a perek?

– Mondhatnám, eljött az én időm. Ha Orbán Viktor, Polt Péter és Varga Judit azt gondolta, hogy lehajtott fejjel elkullog, akkor nagyot tévedtek. Mert én ezt a harcot folytatom. Első lépés az izraeli bíróságon indított kártérítési per lesz, majd több tucat perben vállalom a részvételt a strasbourgi bíróság előtt. Azután egy komoly jogi csapattal felelősségre akarjuk vonni a hágai Nemzetközi Törvényszék előtt Orbán Viktort és bűntársait, alapvetően a Covid-járvány során elkövetett borzasztó bűneik miatt, mert feleslegesen haltak meg magyarok tízezrei, vagy a súlyos beteg, idős emberek ezreit egyszerűen kitették a kórházakból az utcára, és ezzel gyakorlatilag halálra ítélték őket. Sokan készülnek kártérítési perekre a magyar kormány ellen. Tudjuk azt is, hogy az orosz háborús bűnös támogatásával és vétóival, a NATO-csatlakozások késleltetésével Orbán Viktor ukrán civilek tízezreinek a halálához járult hozzá. Emberiesség elleni és háborús bűnökért is felelnie kell. (A hágai Nemzetközi Törvényszék, az ICTY a volt Jugoszlávia elleni bűncselekményeket vizsgálta, amelyik 2017-ben megszűnt. Emberiesség elleni bűncselekményeket a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, az ICC vizsgál – a szerk.)

– Ezek súlyos vádak. Bizonyítani kell őket.

– Véleményem szerint Orbán bűntárs, és háborús bűnös. A mai napig Putyintól vásárolja a földgázt, egyébként többszörös áron, amiből fegyver lesz. Ha Putyinról kimondták, hogy háborús bűnös, akkor bizony Orbán egyértelműen a bűntársa. És tettestárs, aki enyhébb fokon, de mindenképpen bűnös. A diplomáciai mozgása, a vétói, a cselekedetei, az orosz rendszer támogatása tettekkel – ez megalapozza mindezt az én jogi véleményem szerint. És a Covid-járvány kezelése során olyan, emberiesség elleni bűncselekményeket követtek el, amelyek miatt szintén a hágai Nemzetközi Törvényszék az illetékes. Két fajsúlyos ok is van. És akkor még nem beszéltem Kínáról, a Türk Tanácsról és a teheráni tárgyalásokról. Az legyen még a jövő zenéje. Felelni fog a hágai Nemzetközi Törvényszék előtt.

– Egyelőre nemzetközi körözést adott ki Hága az orosz elnök ellen. Sokak szerint Orbán ellen is lesznek jogi eljárások, ha helyreáll a jogrend Magyarországon. De Tehe­rán nem túlzás? Gyakorlatilag azt állítja, hogy a magyar kormány likvidálni akarja.

– Ha kiderül, hogy Orbán-kormánynak köze volt a dróntámadáshoz, és netán én voltam a célpont, ami mögött az Iránnal összefonódott titkos megegyezés volt – ami sajnos elképzelhető róluk, hiszen tudjuk, hogy Budapest már egy kém- és terrorközpont, ahol többek között Trump és Putyin törvénytelen törekvéseit, a kommunista Kína hatalmát, illetve a CPAC révén az 5. hadoszlop kiépítését támogatják –, akkor nehéz helyzetben lesznek.

– Az ugye nem fogja meglepni, hogy sokan azt fogják mondani, teljesen megőrült, elment a józan esze, és összevissza beszél.

– Ezzel abszolút számolok. Nem számítok másra, csak arra, hogy durva támadássorozat következik megint, mint mindannyiszor, a Horthy-szobor kapcsán, vagy a magyar focit és a nyilas Magyar Gárdát érintő nyilatkozataim után. Felkészültem erre, és dicséretként fogom fel. Én nem mondom, hogy Orbán-kormány keze ebben egyértelműen benne van, de érdekes módon az itteni hatóság meghallgatott. Vallomást tettem, ahol arról is beszámoltam, hogy már nem egy ellenzéki halt meg különös módon Magyarországon és külföldön. Homonnay Gergőt például külföldön végezték ki, több magyar ellenzékit pedig Magyarországon. Nekem senki ne mondja, hogy Váradi András vagy Bogdán László véletlenül halt meg. Ezek mesék. Orbán mint Putyin legjobb barátja sajnos átvette a tanítómestere módszereit, és bizony már nem egy politikai gyilkosság történt Magyarországon, és még fog is történni. Ebbe a képbe könnyen belefért, hogy kihasználták ezt a háborús helyzetet...

– Meg tudja őrizni a méltányosságot magában ahhoz, hogy valóban a bűnösökre mutasson rá?

– Mindent megteszek azért, hogy megőrizzem ezt a méltányosságot, mert sok bennem a harag és a bosszúvágy. Megpróbálok minél kulturáltabban és minél méltányosabban cselekedni, és különválasztani a valódi bűnöseket a közömbösektől, a gyáváktól vagy a fásultaktól. Hasonló a helyzet a 43–44-es időszakhoz.



Törekedni fogok arra, hogy csak a főbűnösök ellen támadjak. Nem akarom a kisembert bántani, bár rendkívül keserű és rossz véleménnyel vagyok a magyar népről. Tizennegyedik éve hatalmon tud lenni Orbán, egyre durvább dolgokat tesz. Hogy egyeztethető össze a keresztény szöveg a kínai kommunista diktatúra támogatásával? Ez az egész nonszensz, nehéz lesz megőrizni a méltányosságot és higgadtságot, de törekedni fogok rá.

– Nem érzi úgy, hogy – persze a háború után – ennyi ütközés után a napfényt, a tengert, a barátok társaságát, a békés, nyugalmas életet élvezhetné? Nem félti a már így is leromlott egészségét?

– Ez egy okos, sőt bölcs kérdés. És jogos. Én nagy lelki békében élek, sok barátunk van, a tehetségünknek és a szorgalmunknak köszönhetően jó körülmények között élünk. De be kell valljam, hogy én egy meglehetősen bosszúálló és elszánt figura vagyok. Nem szeretek lezárni valamit úgy, hogy ugyan méltatlanul, de én lettem a vesztes fél. Ezzel az utolsó nagy csatával tartozom azoknak, akik megaláztak, akik tönkretették az ügyvédi karrieremet, el akarták venni mindenemet, esetleg a halálomat is akarták. Ötven feletti férfiként el kell vállalnom ezt a harcot, mert úgy tűnik, senki sem vállalja. Ez a helyzet valamilyen szinten lelkileg megvisel engem is, bármilyen kemény fickónak próbálom beállítani magam, de fontos a becsület, a visszavágás, és az, hogy a jó győzzön végül. Szülőhazámnak is tartozom ezzel, és annak a több mint százezer embernek, akik követnek a csoportjaimban, az oldalaimon, akik szeretnek és tisztelnek. Ugye a monda szerint ha tíz igaz ember van valahol, akkor azt a helyet meg lehet menteni. Engem százezernél többen támogatnak, persze tudom, hogy eközben két-három millió ember irdatlanul gyűlöl, de az ő véleményük nem nagyon hat meg. Szerencsés vagyok, mert kapcsolataim és támogatóim vannak, akik mellettem állnak lelkileg és pénzügyileg, és ami nagyon fontos, különböző vallomásokkal is.

Úgy tűnik, ez a kínai-türk vonal már bizonyos fideszes köröknek is túl sok. „joter midaj”, vagyis „ez mindennek a teteje”. Tiszta szívvel, büszkén és bátran vállalom ezt a fontos jogi harcot, és ha végül az életembe kerül, akkor sem adom fel.