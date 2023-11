P. L.;

2023-11-25 13:30:00

Vona Gábor: Borzasztó volt látni, ahogy Orbán Viktor kezet fog Vlagyimir Putyinnal

A politikába frissen visszatérő egykori Jobbik-elnök 3-5 százalékot remél új pártjának, a 2RK-nak a jövő évi európai parlamenti választáson.

Vona Gábort, a Jobbik egykori elnökét kérdezte új pártjával, a Második Reformkorral (2RK) kapcsolatban a Gulyáságyú Média. Az interjúban egyebek közt szóba került, hogyan válhat a Magyar Gárda korábbi vezéregyéniségéből egy deklaráltan ideológiamentes párt vezetőjévé, milyen ambíciói vannak a jövő évi európai parlamenti választásokra nézve, hogyan képzelik el az önkormányzatok jövőjét, és hogy mi a véleménye Vlagyimir Putyinról, és Orbán Viktor hozzá fűződő viszonyáról.

A közelgő európai parlamenti választásokra nézve úgy értékelt, hogy 3 százalékkal már elégedett lenne. A műsorvezető ekkor felidézte, hogy ez annyira nincs is messze, mivel néhány héttel a párt hivatalos megalalkulása után a Medián már 2 százalékra mérte őket, mire Vona Gábor csalódottan jegyezte meg, hogy azóta nem is mérték őket más közvélemény-kutatók, így aztán nem is tudni, hogy hogy állnak perpillanat. A célkitűzés ugyanakkor az, hogy elérjék az 5 százalékot és képviselőt küldhessenek az Európai Parlamentbe. A magyar közélet jelenlegi állapotában megfelelő alternatíva esetén a pártelnök ezt nem látja kivitelezhetetlennek.

A 2RK igyekszik ezt a választói csoportot megszólítani, mert a csalódott fideszesek száma szerinte növekedni fog. Más ellenzéki pártok részéről ugyanakkor nem látja, hogy próbálnák ezt a közeget megszólítani, mert bár Gulyás Balázs közbevetésére elismerte, hogy a Momentum és főleg Márki-Zay Péter is beszél erről, nem mindegy, hogy ezt milyen stílusban teszik. Az a retorika szerinte nem működik, hogy „szeretnénk csalódott fideszeseket, akik nagyon hülyék, és jó lenne, ha ez a sok hülye végre a mi pártunkat támogatná”.

Vona Gábor elmondása szerint a 2RK-nál jelenleg a szervezetépítés zajlik. Ilyet szerinte jelenleg a Fideszen, a DK-n, a Mi Hazánkon és a Kutyapárton kívül más nem nagyon csinál, inkább csak médiapolitizálást folytatnak. Ha nincs pártszervezet, akkor a médialufi előbb-utóbb kipukkad - magyarázta. Az említett négy, nagyon különböző párt szerinte azért dinamikusabb a maga módján, mert van szervezetük, közösségük - tette hozzá.

A jövő évi európai parlamenti választásokat úgy értékelte, hogy „roncsderbi” lesz, amire szükség van, bár azt a műsorvezető ellenvetésére elismerte, hogy egy ottani, esetlegesen rossz szereplés nem jelenti azt, hogy az adott párt el is fog tűnni a süllyesztőben. A vágyvezérelt gondolata mindenesetre az, hogy letisztuljon a kép az ellenzéken belül.

Arra a kérdésre, hogyan lehet Vona Gábor, mint a Magyar Gárda alapítója egy ideológiamentes párt élén, a pártelnök úgy válaszolt, hogy a Magyar Gárda alapítása óta 16 év telt el, ennyi idő alatt egy felnőtt ember jó esetben reflektál bizonyos dolgokra. – Én nagyon tisztelem azokat, akik azt mondják, hogy ugyanazt gondolom, mint 20 éve, de azért fölmerül bennem a gondolat, hogy és akkor 20 évig mit csináltál? Mit értettél meg a világból, mit olvastál, kivel beszélgettél, mennyire voltál nyitott új gondolatokra? – tette fel a költői kérdést. Saját magát jelenleg „modern konzervatívnak” érzi, nyitott az új gondolatokra, de van egy alapvető konzervatív habitusa. Pártját összességében centristának sorolja be.

Az európai parlamenti lista első helyét Vona Gábor fogja elfoglalni, de nem ő menne ki mandátumszerzés esetén, hanem Pekárné Farkas Emese, aki mindössze 23 éves. Az ő karakterét jelenleg látványosan igyekeznek felépíteni. A pártelnök ezt úgy kommentálta, hogy szándékosan nem ismert arcokat keresnek, hanem újakat szeretnének behozni a köztudatba. Megjegyezte, hogy a párt tagjainak nagy része egyébként fiatal. Más pártok környékéről - a Mi Hazánk és a DK kivételével - bár jönnek hozzájuk emberek, de nincs olyan ambíciójuk, hogy mások embereit szívják el, „nem szeretnénk rablópárt lenni, azt meghagyjuk másoknak” - fogalmazott Vona, utalva a DK terjeszkedési módszerére.

Az önkormányzati választásokra nézve nincsenek ambícióik, azt a civil szféra kezébe szeretnék átjuttatni. Az a feltételezése, hogy az idő előrehaladtával meg tudnának erősödni olyan civil szervezetek, amelyek akár a politikai meggyőződésük ellenére autonómiát tudnak kiharcolni a pártokkal szemben. Vona szerint az önkormányzatok a pártok jelenléte miatt kontraszelektálódnak, ami önmagában sem jó, de a döntési kompetenciákat is gyengíti, ha egy adott önkormányzat egy adott pártnak van lekötelezve.

Az interjúban szóba került Vona Gábornak a Schiffer Andráshoz való viszonyulása, aki az elmúlt időszakban látványosan - szerződések szintjén is - a Mi Hazánk közelébe került. Erről a pártelnök azt mondta, hogy számára nagyon kellemetlen az egész szituáció. „Schiffer András olyan sebeket kapott az ellenzéktől, amelyeket nem dolgozott fel jól” - értékelt.

Pártjának külpolitikát Vona Gábor úgy összegezte, hogy deklarálni kell, hogy a Nyugathoz tartozunk és helyre kell állítani a viszonyt az Európai Unióval és a NATO-val is, mert mostanra ez olyan szinten romlott meg, ami közép- és hosszútávon is roncsolja Magyarország érdekeit. Ugyanakkor azok közé sem sorolná magát, akik szerint Magyarországnak zsigerből kell elutasítani a keleti országokat. Arra számít, hogy előbb-utóbb el kell jönnie egy Vlagyimir Putyin utáni Oroszországnak.

– jelentette ki, hozzátéve, hogy mindennek ugyanakkor nem szabad átmennie zsigeri ruszofóbiába sem. Oroszországot és Kínát is célszerű „figyelni”, de azt, hogy Magyarország ezen országok „trolljaként” viselkedjen a nyugati tömbön belül, el kell kerülni - magyarázta.