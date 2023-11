M.A.;

egészségügy;ápolók;

2023-11-27 13:36:00

Januártól még kevesebb nővér lesz a kórházakban

Az intézmények többségében megszüntetik a bérnővérek alkalmazását.

2024. január 1-től egy korábban elfogadott jogszabály szerint megszüntetik a bérnővérek alkalmazását a kórházak többségében – mondta Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke az Economxnak.

Megszűnnek a közreműködői szerződések, kivezetik ezt a foglalkoztatási formát,

A KATA-törvény változása után valamelyest csökkent a bérnővérek száma, akkor a szakápolók 10-15 százalékát foglalkoztatták ebben a formában. Soós Adrianna nem tudta pontosan megmondani, jelenleg hány bérnővér lehet, de úgy vélekedett, nagyjából a felére eshetett vissza a számuk.

Elképzelhetőnek tartja, hogy év végéig egy kormányrendeletben meghatározzák azokat a szakterületeket, ahol nagyon nagy a szakdolgozók hiánya, ezért az ápolóhiánnyal leginkább küzdő osztályokon az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) engedélyezheti a bérnővérek foglalkoztatását. A szakszervezeti vezető azt mondta,

Soós Adrianna utalt arra is, sok szempontból támogatják, hogy a bérnővérek számát megpróbálják egy kicsit visszavenni, egyrészt a betegellátás, másrészt a munkavállalók miatt is. Példaként említette, hogy a kórházi osztályokon a főállású munkavállalóké a felelősség nagy része, és a szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott szakdolgozókat frusztrálja az a bérnővér, aki heti egy-két alkalommal beugrik egy nővéri státuszban, nagyrészt fáradtan érkezik, még több pénzt is kap a munkájáért és a felelőssége is kisebb, mint az alkalmazásban álló szakdolgozóé. Az egészségügyben a bérnővérek széles körű alkalmazásának a hátterében az is áll, hogy az önként vállalt túlmunka drága, hétköznap 75 százalékos pótlékot jelent az alapbér mellett, hétvégén pedig 200 százalékot pótlékot.

Sokak számára a bérnővérség vonzereje, hogy kötetlenebb, mint egy főállású foglalkoztatás, ugyanakkor a bérnővéreknek nem jár fizetett szabadság és betegállomány sem. És az is tény, hogy jelenleg nincs elég főállású munkavállaló az egészségügyben – tette hozzá a szakszervezeti vezető.